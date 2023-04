Aktiv auch noch mit 100 Jahren – Das geht beim TSV Mägerkingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN-MÄGERKINGEN. »Aktiv bis 100«: Warum nicht? Da sind sich die Verantwortlichen des TSV Mägerkingen einig. Bei einem Schnuppertag am Donnerstag, 20. April, werden die einzelnen Sportangebote für diese Altersgruppe vorgestellt.

Spielorientiertes Ausdauertraining mit Tischtennis als wichtigem Kernelement, dazu koordinative Inhalte wie »Denken und Bewegen« und »Sturzprävention«, so lautet die Beschreibung von »FiTTer 50+«. Kenntnisse im Tischtennisspiel müssen nicht vorhanden sein, betont Übungsleiter Wolfgang Dieth.

Wie man den Alltag als Trainingsort mit einbeziehen kann, wird beim Präventionskurs »Alltags-Trainings-Programm« gezeigt. Der Kurs über zwölf Wochen, zertifiziert von der Zentralen Prüfstelle Prävention, richtet sich an Neu- und Wiedereinsteiger in sportliche Aktivitäten. Zur Vertiefung daheim gibt es von Übungsleiter Eberhard Frank nach jeder Kursstunde schriftliche Infos dazu. Krankenkassen können die anfallenden Kursbeiträge teilweise erstatten.

Gymnastik auch für Männer

Dritte im Bund ist Anita Gühring. Ihre sportliche Heimat sind die Damengymnastikgruppen des TSV. Im Herbst 2022 hat sie die Ausbildung zur Übungsleiterin C Breitensport erfolgreich abgeschlossen, sie kennt die neuesten Trends im Fitnessbereich. Sie will zeigen, dass die Gymnastik nicht nur eine Frauen-Disziplin ist, und hofft, dies vielen männlichen Teilnehmern näherbringen zu können.

Von 16.30 bis 18.30 Uhr kann am Donnerstag in alle drei Angebote abwechselnd in mehreren kurzen Übungseinheiten in der Schulturnhalle Mägerkingen (Navi: Schulstraße 36) reingeschnuppert werden. Ein Einstieg kann laufend erfolgen. Bequeme Freizeitkleidung wird empfohlen, und die Halle darf nicht in Straßenschuhen betreten werden.

Mindestens zwei- bis dreimal in der Woche sportlich aktiv zu werden, ist die Empfehlung der Fachleute. Der TSV Mägerkingen könne dies dank des Engagements seiner Übungsleiter in dieser Altersgruppe anbieten, betont Vorstand Jürgen Frank. Manchem noch unschlüssigen Neu- und Wiedereinsteiger soll der Schnuppertag den entscheidenden »Klick« geben und den bereits Aktiven zusätzliche sportliche Betätigungsfelder zeigen. Das Schnupperangebot richtet sich an alle. Wer gesundheitliche Bedenken hat, fragt zuvor seinen Arzt. Getränke werden bereitgestellt. Infos gibt es bei Eberhard Frank. (eg)

07124 92288 eberhard.frank@tsv-maegerkingen.de www.tsv-maegerkingen.de