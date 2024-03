Aktuell Einsatz

50.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Sonnenbühl-Erpfingen

Alarm am späten Montagnachmittag in Sonnenbühl-Erpfingen: Feuer in einem Wohngebäude in der Schlossstraße. 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.