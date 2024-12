Die letzte Ausstellung des Jahres in Sonnenbühl gehört Johann Hölz

Das hat Tradition - nun schon seit zehn Jahren: Zum Abschluss eines Ausstellungsjahres nutzt Johann Hölz selbst die Räume im Kunsthaus Alte Schule in Sonnenbühl-Undingen, um seine Bilder zu zeigen. Es gibt aber noch weitere Mitstreiter für die Ausstellung, die am Sonntag, 8. Dezember, beginnt.

Johann Hölz in seinem Kunsthaus: In der letzten Ausstellung des Jahres zeigt er eigene Bilder, natürlich dürfen Schlösser und vor allem sein Lieblingsmotiv - der Lichtenstein - nicht fehlen. Foto: Cordula Fischer Johann Hölz in seinem Kunsthaus: In der letzten Ausstellung des Jahres zeigt er eigene Bilder, natürlich dürfen Schlösser und vor allem sein Lieblingsmotiv - der Lichtenstein - nicht fehlen. Foto: Cordula Fischer

