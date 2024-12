Sonnenbühls Bürgermeister Uwe Morgenstern tritt nicht mehr an

Mit eher bedrückender Stimmung endete die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres in Sonnenbühl. Bürgermeister Uwe Morgenstern hatte zum Schluss eine Erklärung in eigener Sache abgegeben: Er werde Anfang 2026 nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen.

