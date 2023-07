450 Athleten gehen beim 93. Lichtensteinlauf an den Start

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-GENKINGEN. Die Sportanlage des TSV Genkingen war am Wochenende der wohl meistbesuchte Ort in Sonnenbühl. Nicht nur, weil der Verein sein 100-Jahr-Jubiläum dort feierte, sondern auch, weil er in diesem Jahr Ausrichter des Lichtensteinlaufs war. Am Sonntag fanden sich 450 Athleten ein, die bei der traditionellen Sportveranstaltung bei gemäßigtem Laufwetter an den Start gingen.

Reihum organisieren der TSV Undingen, TSV Genkingen, TSV Kleinengstingen, TSV Holzelfingen und TuS Honau den Lichtensteinlauf. Schon im vergangenen Jahr richtete der TSV Genkingen gemeinsam mit dem TSV Undingen die traditionelle Laufveranstaltung aus, damals in Undingen, in diesem Jahr sollte die Sportanlage des TSV Genkingen Austragungsort sein und im Rahmen des nachgeholten 100-Jahr-Jubiläums des 1920 gegründeten Vereins stattfinden, organisiert von der Abteilung Leichtathletik.

Unterbrechungen während des Zweiten Weltkrieges und der Coronapause

Übrigens: Der erste Lichtensteinlauf fand im Gründungsjahr des TSV Genkingen statt, Unterbrechungen gab es nur während des Zweiten Weltkriegs und der Coronapandemie. Um 14.30 Uhr sind die Teilnehmer auf dem Sportplatz einmarschiert, um 15 Uhr fiel der Startschuss für die ersten der 450 Läufer, es waren die U-10-Schülerinnen, die wie alle anderen kräftig von vielen Zuschauern, Omas, Opas, Eltern, Freunden, Familien angefeuert wurden.

Die Youngsters geben Gas und werden kräftig von den Zuschauern und Betreuern angefeuert. Foto: Jürgen Meyer Die Youngsters geben Gas und werden kräftig von den Zuschauern und Betreuern angefeuert. Foto: Jürgen Meyer

24 Läufe, sechsmal die 75-Meter-Staffeln sowie Jugend- und Hauptlauf als letzte Läufe und Höhepunkt der Veranstaltung, haben die Sportler absolviert. Dazu wurden 74 Mannschaften mit Schülern und Schülerinnen ab U 10 bis zu Frauen und Männern der Altersklasse gebildet. Tagessieger wurde der TSV Holzelfingen. Sieger im Jugendlauf war ebenfalls der TSV Holzelfingen.

»Die Stimmung war hervorragend, das Sportgelände war voll, die Zuschauer haben angefeuert«

Beim Hauptlauf waren alle fünf Vereine vertreten, den Sieg verbuchte hier auch der TSV Holzelfingen. »Die Stimmung war hervorragend, das Sportgelände war voll, die Zuschauer haben angefeuert, und das Wetter hat perfekt mitgespielt«, sagen die Organisatorinnen Anne Kurzenberger und Sandra Roller vom TSV Genkingen. Um 17 Uhr wurden die Sieger im Festzelt geehrt, das bis auf den letzten Stehplatz gefüllt war.

»Die Abteilung Leichtathletik Genkingen bedankt sich bei allen, die tatkräftig mitgeholfen haben – sowohl Mitgliedern und Eltern des eigenen Vereins als auch von den anderen vier Vereinen, zum Beispiel als Wechselrichter und Zeitnehmer, dem Jubiläumsausschuss des TSV Genkingen und vor allem allen Läuferinnen und Läufern, die mit ihren Betreuern teilgenommen haben«, sagen die Organisatorinnen. Ausrichter des Lichtensteinlaufs im kommenden Jahr wird der TuS Honau sein. (GEA)