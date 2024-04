Sonnenbühler Markungsputzete: Eine WC-Brille und viele Flaschen

Den winterlichen Bedingungen getrotzt haben am Samstag die Freiwilligen aus allen Ortsteilen, die sich an der Sonnenbühler Markungsputzete beteiligt haben. FOTO: GEMEINDE

SONNENBÜHL. Bei winterlichen Bedingungen machten sich am Samstag rund 40 Freiwillige auf, um die Sonnenbühler Gemarkung von Abfall zu befreien und damit einen Beitrag für den Umwelt- und Landschaftsschutz zu leisten. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Seit 2003 findet in Sonnenbühl alljährlich ein Markungsputz statt. Seit 2018 findet dieser pädagogisch wertvolle und praktizierte Umweltschutz in Form des »World Cleanup Day« weltweite Verbreitung. Etwa 40 freiwillige Helferinnen und Helfer trotzten in diesem Jahr den winterlichen Bedingungen am Morgen und begaben sich zum »Sonnenbühler Frühjahrsputz« auf die Gemarkung.

Stärkste Gruppe aus Erpfingen

Die stärkste Gruppe stellte wieder die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Erpfingen. Auch die Jugendfeuerwehr Sonnenbühl war stark präsent.

Trotz Kälte und Schneefalls waren in allen vier Ortsteilen hoch motivierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterwegs. Sie sammelten insgesamt knapp eine Tonne Zivilisationsmüll aller Art ein. So fand Jasper aus Genkingen 34 Flaschen entlang der Straße zwischen Genkingen und Undingen. Die Jugendfeuerwehr berichtete von 120 Flaschen im Gewerbegebiet Quartbühl. Neben Kleidungsstücken, Hundekottüten oder Kfz-Teilen gab es auch kuriose Funde. So fand ein Jugendlicher eine WC-Brille. Unverständnis äußerten die Teilnehmer über viele achtlos weggeworfene Zigarettenkippen.

Zum Abschluss trafen sich die Helferinnen und Helfer zur Stärkung und zum Aufwärmen im Bauhof. Bürgermeister Uwe Morgenstern dankte ihnen, auch im Namen der Ortsvorsteher und des Gemeinderats, für das vorbildliche bürgerschaftliche Engagement bei der Markungsputzete – und dies wetterbedingt bei erschwerten Rahmenbedingungen. Dies sei beispielgebend.

Er hoffe auf viele Nachahmer und besseres Wetter beim Markungsputz im nächsten Jahr. (eg)