Der Genkinger Ortschaftsrat will ein Stück Dorfleben erhalten. Am Montag kommen die Krämer.

Magenbrot, gebrannte Mandeln, Süßigkeiten: Gerhard Slodnik kommt seit Jahrzehnten zum Krämermarkt in Genkingen. ARCHIV-FOTO: FISCHER Foto: Cordula Fischer Magenbrot, gebrannte Mandeln, Süßigkeiten: Gerhard Slodnik kommt seit Jahrzehnten zum Krämermarkt in Genkingen. ARCHIV-FOTO: FISCHER Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.