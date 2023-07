Zweitägige Vollsperrungen für den Verkehr um den Pfullinger Marktplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am kommenden Montag, 31. Juli, und Dienstag, 1. August, werden sowohl in der Kirchstraße auf Höhe der Volksbank und in der Gries- beziehungsweise Josefstraße ab Höhe Rathaus III (Griesstraße 10) Asphaltarbeiten ausgeführt. An beiden Stellen kommt es daher für zwei Tage zu Vollsperrungen für den Verkehr, für Fußgänger und Radfahrer sind jeweils Überwege vorhanden.

Die Anwohner der Josefstraße erhalten Zufahrt über den Hof der Wilhelm-Hauff-Realschule (WHR) von der Schloßstraße kommend. Auch der Mitarbeiterparkplatz der Stadtverwaltung ist über die WHR erreichbar, allerdings gibt es keinen Durchgang zum Marktplatz über die Josefstraße. Auch der Hintereingang des Rathaus IV ist nicht zu erreichen.

Fußgänger und Radfahrer gelangen auf der rechten Straßenseite entlang vom Rathaus II zum Marktplatz. Die Marktplatztiefgarage bleibt durchgängig befahrbar. Der Zugang zum Marktplatz für Fußgänger und Radfahrer erfolgt beim Reformhaus und Wettbüro. Die Marktplatzanlieger sowie die Beschicker des Bio-Regio-Marktes erreichen den Marktplatz in den genannten zwei Tagen ausschließlich über die Zufahrt bei der Bäckerei Berger und dem Café Miltos. Dort werden für diesen Zweck die Blumenkübel beiseite geräumt. (pm)