Zwanzig neue bunte Stühle zum Verweilen in der Neuen Mitte von Pfullingen

PFULLINGEN. Es wird bunt in der Neuen Mitte in Pfullingen. Seit Kurzem zieren zwanzig Stühle in Rot und Blau den erhöhten Teil des Marktplatzes rund um die Martinskirche – und die Stühle sind gekommen, um zu bleiben. Sie sollen von nun an als Sitzgelegenheiten permanent vor Ort sein, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Die Bürgerinnen und Bürger können sich die Stühle bei Bedarf schnappen und sich dort niederlassen, wo es ihnen gerade beliebt. Einzig auf dem Marktplatz müssen sie mit den Sitzgelegenheiten bleiben, zum Mitnehmen nach Hause sind die »Neue-Mitte-Stühle« ausdrücklich nicht gedacht.

Sonnenschirm beschädigt

Etwas weniger komfortabel wird in den Ferienwochen allerdings die Sitz-Situation auf dem Passy-Platz. Dort haben mutmaßliche Hobby-Turner die Strebe eines der beiden Sonnenschirme so verbogen, dass dieser nun gänzlich ersetzt werden muss. Der Liefertermin ist erst in einigen Wochen angesetzt. Bis dahin verfügt der Passy-Platz nur über einen Sonnenschirm. (a)