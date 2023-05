Zu kalt: Pfullinger Schönbergbad öffnet nicht vor Dienstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eigentlich hätte das Pfullinger Freibad am morgigen Himmelfahrtsdonnerstag öffnen sollen. Jetzt muss die Öffnung aber kurzfristig verschoben werden. Der Hintergrund: Durch die stark abfallenden Nachttemperaturen ist es nicht möglich, das Wasser in den Schwimmbecken auf eine gesundheitlich unbedenkliche Badetemperatur zu erwärmen. Deshalb muss das Schönbergbad bis einschließlich Montag, 22. Mai, geschlossen bleiben. Die Stadtverwaltung und das Bäderteam bitten um Verständnis für diese Entscheidung. Über die tatsächliche Öffnung, die abhängig von den Temperaturen in den nächsten Tagen ist, soll dann in der Presse und über die städtische Homepage bzw. Social Media informiert werden. Für diejenigen, die dennoch bereits morgen oder übermorgen ihre Saisonkarten für dieses Jahr kaufen möchten, wird die Kasse am Freibad zu folgenden Zeiten geöffnet haben: am Donnerstag, 18. Mai, von 7:00 bis 10:00 Uhr; und am Freitag, 19. Mai, von 10:00 bis 16:00 Uhr. (pm)