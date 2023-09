Wieder Ziegen auf Landesziegenweide in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. In den vergangenen Jahren ist es ruhig gewesen rund um die Landesziegenweide in Pfullingen. Kein Meckern war zu hören, weder auf der Weide noch im Stall. Doch in diesem Sommer ist wieder etwas los. Wer den Wanderweg oberhalb der Weide entlanggeht, kann dort wieder Ziegen beobachten. Das teilt der Ziegenzuchtverband Baden-Württemberg mit.

Seit mehr als 100 Jahren besteht die Ziegenweide in Pfullingen. Sie ist nicht nur für Ziegenhalter ein Begriff, auch Anwohner und Familien haben sie gern als Ausflugsziel gewählt. Züchter erinnern sich gern an die Auktionen dort.

In den letzten Jahren der Nutzung als gemeinsame Aufzuchtweide ging das Interesse jedoch zurück. Immer weniger Tiere wurden gebracht, Bestimmungen zur Gesundheit der Tiere auf EU-Ebene erschwerten das Verbringen von Ziegen aus einem Bestand in einen anderen und so verlor die Ziegenweide an Bedeutung. Der Ziegenzuchtverband setzte jedoch alles daran, wieder Ziegen auf die Weide zu bringen. Seit Mitte Juli sind nun Thüringer Waldziegen vom Ziegenhof Holzer aus Hochdorf auf der Landesziegenweide. Aufgrund der Witterung in diesem Jahr war der Aufwuchs auf den betriebseigenen Weiden knapp und die Anfrage zur Beweidung der Fläche kam genau zum richtigen Zeitpunkt.

Wie es insgesamt in Pfullingen in den nächsten Jahren weitergehen wird, ist offen. Aktuell wird an einem zukunftsfähigen Konzept gearbeitet. Den Ziegen ist das egal. Sie lassen sich das Gras schmecken und halten die Weide offen. (pm)