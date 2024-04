Fachleute diskutierten auf dem VHS-Podium am Donnerstagabend in der Pfullinger Stadtbücherei über den Einfluss der Kommunen auf Europa.

Sie hatten am Donnerstagabend in der Pfullinger Bücherei angeregt über die EU und die Kommunen diskutiert, (von links) Bürgermeister Stefan Wörner, Renke Deckarm, Moderatorin Berya Yildiz Inci und Professorin Annegret Eppler. Foto: Norbert Leister Sie hatten am Donnerstagabend in der Pfullinger Bücherei angeregt über die EU und die Kommunen diskutiert, (von links) Bürgermeister Stefan Wörner, Renke Deckarm, Moderatorin Berya Yildiz Inci und Professorin Annegret Eppler. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.