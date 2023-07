Wie das Nacht-Elfmeterturnier in Holzelfingen lief

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HOLZELFINGEN. »Mir müsset doch unsern Titel verteidiga«, sagte Nico Bayer grinsend zu Beginn des Turniers, warum er erneut gemeinsam mit seinen Kollegen zu diesem ganz außergewöhnlichen Wettbewerb antritt. Dass sie am Ende tatsächlich nochmals ganz oben auf dem Siegertreppchen standen, konnte er da noch gar nicht wissen. Auch das 17. Nacht-Elfmeterturnier des TSV Holzelfingen erwies sich wieder mal als Renner.

Auch dieses Jahr war die Starterliste ruckzuck voll belegt. »Und wir mussten wieder eine Warteliste einrichten«, erklärte Vorstandsmitglied Toni Schwarz erfreut über das gleichbleibend hohe Interesse. 125 Mannschaften aus der ganzen Region, aber auch aus dem badischen Leimen, aus Hilzingen im Hegau oder sogar aus Wittelshofen in der Hesselbergregion waren gekommen. »Die sind tatsächlich weit über 100 Kilometer gefahren, um hier dabei zu sein.«

Wie jedes Jahr fielen Teams durch teils absonderliche Namen auf. Da spielten die »Uwuweweonyetosas« gegen »Holzfuß United« oder die »Au-voll daneben« gegen »Moses und die Jünger«. Auch das Outfit von einigen konnte sich sehen lassen,

Jeweils mindestens fünf Personen bildeten eine Mannschaft. Drei verschiedene Wertungen hatten sich die Organisatoren überlegt. Die mit 98 Teams größte war der »Nightcup«, in dem Männer- oder Mixedteams gegeneinander antraten, immerhin 13 Teams nahmen am »Girlscup« in der Damenwertung teil. Zum ersten Mal gab es den »Companycup« für Firmen. »Meistens sind da Leute dabei, die nur einmal im Jahr – nämlich bei unserem Turnier – mal einen Fußball schießen«, erklärte Schwarz. In den vergangenen Jahren seien manche Teilnehmer darüber enttäuscht gewesen seien, dass in dieser Gruppe auch aktive Fußballer an den Start gingen und Firmen deswegen kaum eine Chance auf einen Sieg hatten.

Neue Bälle angeschafft

Neun Tore waren im Halbkreis aufgestellt, wobei fünf Stück von anderen Vereinen ausgeliehen wurden. 18 Schiedsrichter achteten darauf, dass alles mit rechten Dingen zuging. »Außerdem kaufen wir jedes Jahr 18 neue Bälle fürs Turnier, weil wir großen Wert auf beste Qualität legen«, so Schwarz. Die Holzelfinger Fußballer würden sich im Nachgang darüber freuen.

Zu ihrer Freude hatten sie erst im März am Sportplatz eine »nagelneue LED-Flutlicht-Anlage« einrichten können anstelle der alten Anlage, die im vergangenen Jahr zweimal während des Wettbewerbs ausgefallen war. »Das hat zwar einiges gekostet, aber jetzt haben wir natürlich eine bessere Ausleuchtung des Platzes«, fügte die Leiterin der »Soko-Turnier« Tabea Förster hinzu. Außerdem habe die Gemeinde die Wege zum Sportplatz mit LED-Solar-Leuchten ausgestattet, Bewegungsmelder würden hier das Licht steuern.

Für die kulinarischen Versorgung der gut tausend Gäste sorgten ein Dennete-Bäcker und der lokale Imbisswagen, die verschiedensten Getränke oder die im letzten Jahr eingeführte Sekt- und Aperolbar war für die durstigen Kehlen bestimmt. Ein Riesenlob sprach der Schriftführer den rund 150 Helfern aus, die seit Dienstag mit Zeltaufbau, dem Holen der Tore oder dem Vorbereiten des Platzes beschäftigt waren. »Die Ausrichtung ist für uns halt mit einem Riesenaufwand verbunden.«

Weit nach Mitternacht wurden dann die Sieger gekürt. Das »Team Pegasus« gewann bei den Damen. Bei den Herren holte sich »Klemmer du Rotzlöffel« den Sieg. Den »Companycup« gewann »BSG Baumann«. Danach gab’s nur noch eins: Party mit DJ VOXY. (GEA)