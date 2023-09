Wengenstraße in Eningen ab 18. September voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Die Firma Brodbeck hat die Arbeiten im Eninger Betzenriedweg fast abgeschlossen. Die Tragschicht konnte noch vor der Sommerpause eingebaut werden. Am 11. September starten die Bauarbeiten nach der Sommerpause. Zuerst wird der Betzenriedweg fertiggestellt. Ab dem 18. September zieht die Baustelle in die Wengenstraße um. Die Vollsperrung erstreckt sich von der Wengenstraße 36 bis zur Wengenstraße 50 am Kreisverkehr.

Die Umleitung erfolgt über die Schillerstraße, in die Hauffstraße, die Hölderlinstraße und dann zurück in die Wengenstraße. Ersatzbushaltestellen für die ausfallenden Haltestellen am Spielplatz werden in Fahrtrichtung Eningen an der Hölderlinstraße 10 und in Fahrtrichtung Reutlingen zwischen der Mozartstraße und Brucknerstraße eingerichtet. Nähere Informationen gibt’s bei der RSV. Es wird von einer Bauzeit von etwa sechs Wochen ausgegangen. (eg)