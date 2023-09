Was kann ChatGPT? VHS Pfullingen will Antworten geben

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Mit einer Einführung in die bekannten Plattformen der Künstlichen Intelligenz (KI) am Mittwoch, 4. Oktober, will die Volkshochschule Pfullingen ein Bewusstsein für die sich andeutenden Veränderungen schaffen. »Momentan sind wir Zeitzeugen eines Meilensteins der digitalen Revolution«, erklärt Alexander Tomisch, Leiter der VHS Pfullingen. »Die aktuelle Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz wird unsere Lebenswelt tiefgreifend verändern – egal ob man selbst aktiv dabei ist oder diese passiv mitmacht.«

Um den Umbruch fassbar zu machen, hat die VHS eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, in der es vornehmlich um angeleitetes Erfahren geht. So gibt es zu Beginn zwar eine Einordnung und am Ende werden Eindrücke, Wahrnehmungen und Gedanken ausgetauscht, doch steht das Ausprobieren der Möglichkeiten im Mittelpunkt. »Viele haben schon über ChatGPT & Co. gelesen, doch mit dem Werkzeug nie wirklich gearbeitet. Diese Lücke wollen wir schließen und in diesem praktischen Zusammenhang Fragen, Bedenken und Ängste, aber auch die Anwendungsgebiete und Chancen diskutieren«, führt Alexander Tomisch aus.

Der 27-jährige IT-Administrator Umberto Consentino leitet den Kurs. Er arbeitet im Pfullinger Rathaus und ist seit frühester Kindheit von allen informationstechnischen Neuerungen fasziniert. So war es dann nur folgerichtig, dass er sein Studium an diesen Inhalten ausrichtete. Er hat die Digitalisierung der Verwaltung maßgeblich mitgestaltet und vorangetrieben, sodass nun beispielsweise alle allgemeinbildenden Schulen auf modernste Technik zurückgreifen können. »Ich versuche bei neuen Technologien zunächst stets Chancen und Gefahren abzuwägen, um dann das beste Ergebnis zu erzielen«, erklärt Consentino. Mit diesem Blick möchte er auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seines Kurses an ChatGPT und andere ähnliche Portale heranführen, damit diese einen gelungenen eigenen Umgang damit finden.

Wichtig ist ihm zu vermitteln, dass sich gerade durch die jüngste KI-Generation neue Dimensionen ergeben haben, die sich oft der Vorstellungskraft entziehen. »Wer einmal gesehen hat, wie mühelos selbst anspruchsvolle Texte oder auch Bilder nur mit dem Zusammenwürfeln einiger Schlagworte generiert werden können, der wird die Welt zukünftig etwas anders sehen«, erläutert Consentino: »Und sich vielleicht auch einige Dinge etwas leichter machen können«.

Anmeldungen für den Kurs »ChatGPT & Co. – was bringt die Zukunft?« am 4. Oktober um 18.30 Uhr können persönlich, online oder telefonisch erfolgen. Die Kursgebühr beträgt zehn Euro. (eg)

