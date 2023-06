Was die lange Eninger Einkaufsnacht am Freitag zu bieten hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Gemütliches Bummeln, ungestörtes Stöbern, Leckeres zum Essen und Trinken bietet die lange Einkaufsnacht am Freitag, 16. Juni, in Eningen rund um die Rathäuser. »Als wir mit der langen Einkaufsnacht anfingen, waren viele skeptisch«, erzählt Erika Schlotterbeck vom Gewerbeverein, die das Event initiierte. Definitiv wisse man bei neuen Ideen nie, ob es funktioniere. Doch die Idee schlug ein, die Gäste kamen in Scharen und äußerten sich auch im Nachhinein sehr positiv. Auch in diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter und regen Zuspruch.

Um 18 Uhr eröffnen der stellvertretende Bürgermeister Cliff Werz und Erika Schlotterbeck die Veranstaltung offiziell, die bereits um 17 Uhr startet. Die Eninger Musikschule und Johannes Popp sorgen für die Musik. Um 19.30 Uhr übernimmt DJ Thomas Mader aus Eningen die musikalische Unterhaltung.

Bis 22 Uhr bummeln

Ein Highlight gibt es bei einsetzender Dunkelheit ab 21 Uhr. Denn dann werden Werke aus der Ausstellung von Rose Zaddach auf das Gebäude Eugenstraße 9 projiziert. Erfrischende Limonaden und leckere Knabbereien gibt es und natürlich Mode sowie Feines zum Wohnen, Genießen und Schenken. Bis 22 Uhr laden mehrere Geschäfte zum Bummeln und zu Gesprächen ein. Trendige Brillen und Sonnenbrillen sind ebenso im Angebot und die Eninger können am Glücksrad drehen oder sich mit Crémant und Secco verwöhnen lassen.

Ebenfalls neu ist der »Gute Laune«-Foodtruck in einem umgebauten Pferdeanhänger. Auch Vegetarier kommen hier auf ihre Kosten. Zum ersten Mal dabei ist auch eine Cocktailbar. Erika Schlotterbeck hat einen Bierstand aufgebaut. Mit von der Partie sind eine Gaststätte und ein Imbiss, sodass sicher niemand hungern muss. Vor dem Rathaus können sich die Gäste an Bierzeltgarnituren niederlassen, die die Jugendfeuerwehr aufbaut.

Die Kosten für die Veranstaltung teilen sich Kommune, Gewerbeverein und Einzelhändler. Nun hoffen die Veranstalter nur noch auf gutes Wetter, das wohl laut Vorhersage eintreffen wird, und viele Besucher. »Die lange Einkaufsnacht ist auch für diejenigen gedacht, die in den Geschäften einmal unverbindlich stöbern möchten – ohne das Gefühl, etwas kaufen zu müssen. Es ist ein niedrigschwelliges Angebot für alle«, sagt Erika Schlotterbeck. (gb)