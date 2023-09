Warum Reutlinger und Pfullinger Straßentunnel gesperrt waren

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/REUTLINGEN. Sowohl der Ursulabergtunnel wie auch der Scheibengipfeltunnel mussten am Mittwochmittag vorübergehend gesperrt werden und sorgten so zwischenzeitlich für mehr Verkehr in den Stadtzentren. Laut Polizei war an einem Lkw im Scheibengipfeltunnel der Reifen geplatzt, weshalb dieser zwischen 11 und 12 Uhr voll gesperrt werden musste. Ab 12 Uhr konnte der Verkehr zunächst wieder in Richtung Lichtenstein fließen, von 13 Uhr an war der Tunnel wieder beidseitig befahrbar.

Gegen 11.30 Uhr ging zudem bei der Pfullinger Feuerwehr eine Gefahrenmeldung aus dem Ursulabergtunnel ein, woraufhin diese mit insgesamt 14 Fahrzeugen anrückte, um den Tunnel zu sichern. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Ursache für die Gefahrenmeldung war letztlich, dass die Grenzwerte für die Sichttrübung überschritten worden waren, weshalb der Tunnel für gut eine Stunde voll gesperrt wurde, wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilte. Das Landratsamt weist außerdem darauf hin, dass der Ursulabergtunnel am Mittwochabend zwischen 20 und 21 Uhr wegen Reinigungsarbeiten gesperrt wird. (GEA)