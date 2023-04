Wahl zum Jugendgemeinderat in Pfullingen: Ab dem 5. Mai bewerben

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Vom 10. bis 16. Juli können die Jugendlichen in der Echazstadt ihre neuen Vertreter in den Jugendgemeinderat (JGR) wählen. Die Wahl findet online statt, der Termin wurde bereits im Februar vom JGR festgelegt und vom Gemeinderat bestätigt. Mittlerweile stehen nun weitere Termine für den Ablauf der Wahl fest, wie Nadine Bogdanovic, bei der Stadtverwaltung für den JGR zuständig, in der jüngsten Sitzung des Gremiums am Donnerstag mitteilte.

Bereits am kommenden Montag sollen die Wahlaufrufe versendet werden, vom 5. Mai bis 12. Juni sind dann Bewerbungen möglich. Kandidieren können alle Jugendlichen zwischen 12 und 21 Jahren, die am Wahltag mindestens 12 Wochen ihren Hauptwohnsitz in Pfullingen haben. Wenn nach dem Bewerberschluss die finalen Kandidaten feststehen, soll vom 20. bis 26. Juni die aktive Wahlkampfphase starten, in welcher sich Bewerber und Gremium mit Ständen an Pfullingens Schulen präsentieren können. So sollen möglichst viele Jugendliche dazu animiert werden, bei der Wahl im Juli ihre Stimme abzugeben. 2021 wählten insgesamt 340 Jugendliche, was 16,8 Prozent aller Wahlberechtigten entsprach. (mewe)