VHS Pfullingen stellt Programm vor - von Montag an läuft die Anmeldung

PFULLINGEN. »Ob nun Kursformat oder Einzelveranstaltung, es ist wirklich für jeden etwas dabei«, sagt VHS-Fachbereichsleiter Alexander Tomisch und setzt beispielhaft hinzu: »Egal ob tiefgründig-unterhaltsam wie beim Puppenspiel ›Faust‹, informativ-mitreißend wie der Reisebericht vom pommerschen Jakobsweg, oder heiter-ausgelassen wie bei Marianne Schätzles Kabarettstück ›Es isch wie’s isch‹ – bei uns finden alle etwas Passendes.«

Neben vielen völlig neuen Formaten wie einem Überblick über das Mietrecht, zahlreichen kostenfreien Vorträgen rund um die Gesundheit oder dem »English Film Club« finden sich auch alle lieb gewonnenen Klassiker, wie Yoga, Sprach- und MS-Office-Kurse, wieder. Damit nun auch die Bürgerinnen und Bürger von Lichtenstein wieder auf ein umfassendes Programm zurückgreifen können, wurden die Kurse in der Außenstelle deutlich angehoben. Mert Akkeceli, der sowohl die Dependance in Lichtenstein als auch in Sonnenbühl leitet, hofft, dass diese Bemühungen von den Bürgern angenommen werden, um sie zukünftig noch weiter auszubauen.

Im Vergleich zu vorherigen Semestern gibt es zwar noch etwas Spielraum, doch ist dies durchaus beabsichtigt. »Ob nun politische Aktualität, sportliche Trends oder anderweitige Gelegenheiten: Wir wollen flexibler werden und uns in allen Lebenssituationen als Ansprechpartner präsentieren«, erklärt Akkeceli und setzt hinzu: »Die Zeiten sind schneller geworden. Menschen entscheiden nicht mehr im Februar, was sie im Juni machen – dem müssen wir Rechnung tragen.« Es lohne sich also, immer wieder einen Blick auf die Homepage zu werfen oder auch die gängigen Printmedien nach neuen Angeboten zu durchsuchen.

Von besonderer Bedeutung für die beiden Fachbereichsleiter ist es aber, die Nähe zu den Bürgern zu suchen. »Es ist uns ein großes Anliegen, die an uns gerichteten Wünsche soweit möglich zu erfüllen und darüber hinaus auch immer neue attraktive Angebote zur Weiterentwicklung und Horizonterweiterung vorzulegen. Wir freuen uns, wenn Bürgerinnen und Bürger mit uns in den Dialog treten«, sagt Alexander Tomisch und hofft, dass hiervon viele Menschen Gebrauch machen werden. Abschließend auf die eigenen Lieblingsveranstaltungen hin befragt, können sich die beiden Männer nicht recht festlegen. Zu viele spannende Themen und Angebote haben ihren Weg in das Heft gefunden. Wenn es den Pfullingerinnen und Pfullingern genauso gehen würde, dürfte sich das ganze Team glücklich schätzen.

Der Anmeldestart für das kommende Frühjahrs- und Sommersemester ist am Montag, 6. Februar, um 9 Uhr. Anmeldungen können persönlich in der Geschäftsstelle, online, über die Homepage oder telefonisch erfolgen. (eg)

www.vhs-pfullingen.de

07121 99230