Veranstaltungen zu Ostern: Auftakt auf Pfullinger Marktplatz

PFULLINGEN/ENINGEN/LICHTEN-STEIN. Glockengeläut und ein ökumenisches Friedensgebet auf dem Marktplatz eröffnen am Gründonnerstag die heiligen drei Tage um 18 Uhr in Pfullingen. Gefeiert werden in der Echazstadt, Eningen und Lichtenstein in deren Verlauf zahlreiche Gottesdienste in den katholischen Kirchen. In der Kirche Hl. Bruder Konrad, Unterhausen beginnt die Abendmahlsliturgie der Seelsorgeeinheit am Gründonnerstag um 19.30 Uhr mit einer Fußwaschung.

Im Mittelpunkt der Karfreitagsliturgie steht die Feier des Leidens und Sterbens Jesu. In der Eninger Liebfrauenkirche beginnt die Karfreitags-Liturgie bereits um 5 Uhr in der Frühe mit einem »Gang in den Morgen«, um 10 Uhr schließt sich die Feier des Kinderkreuzwegs an. Um 15 Uhr beginnt dort die Feier vom Leiden und Sterben des Herrn mit Chorgesang.

In St. Wolfgang, Pfullingen, findet um 9 Uhr die Kreuzwegandacht der Rosenkranzgruppe statt; es folgt um 11 Uhr eine Kreuzwegbetrachtung, nicht nur für Kinder und Erstkommunionkinder. Die Karfreitagsliturgie der Seelsorgeeinheit Echaztal findet um 15 Uhr ebenfalls in St. Wolfgang mit musikalischer Gestaltung der Schola statt. Um 15.30 und um 16 Uhr beginnen die Wort-Gottes-Feiern im Samariterstift am Laiblinspark.

In der Osternachtliturgie am Karsamstag soll die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen erfahrbar gemacht werden, durch das Osterfeuer, an dem die Osterkerze entzündet wird und Licht ins Dunkel der Kirche bringt. In St. Wolfgang in Pfullingen findet um 11 Uhr eine Slowenische Wort-Gottes-Feier statt. Um 20.30 Uhr beginnt dort die Feier der Osternacht für die Seelsorgeeinheit Echaztal mit Osterfeuer und mit der Segnung der Osterspeisen. Anschließend gibt es eine Agapefeier im Saal.

Haydn und Schola-Gesang

Der Ostersonntag beginnt in Eningen um 6 Uhr mit der Eucharistiefeier in der Liebfrauenkirche. Um 9 Uhr sind die Gläubigen in die Kirche Hl. Bruder Konrad nach Unterhausen zur Feier der Osterliturgie eingeladen: Es erklingt die Missa (brevis) in honorem Sancti Nicolai Joannis de Deo in G-Dur von Joseph Haydn mit Cordula Trautmann (Sopran), Babette Notz (Alt), Timo Zawischka (Tenor), Jürgen Fritsch (Bass), Josef Wetzel (Orgel), Christina Staneker (Leitung) unter Mitwirkung des Kirchenchors und von Mitgliedern der Württembergischen Philharmonie. Um 10 Uhr beginnt das Rosenkranzgebet; es schließt sich um 10.30 Uhr die festliche Eucharistiefeier in Pfullingen (mit Segnung der Osterspeisen) an. Der Feiertag klingt am frühen Abend um 18 Uhr mit einem österlichen Vespergottesdienst mit Schola-Gesang in der Liebfrauenkirche in Eningen aus.

Im Zentrum der Gottesdienste am Ostermontag steht die Geschichte der Emmaus-Jünger, die mit dem auferstandenen Christus auf dem Weg waren und dabei ihre Berufung in ihrem österlichen Charakter entdeckten. In der Eninger Liebfrauenkirche wird um 9.30 Uhr die Heilige Messe gefeiert. In der Seelsorgeeinheit Echaztal beginnt um 10 Uhr die Eucharistiefeier in Hl. Bruder Konrad, Unterhausen. (eg)

