Unterstützung für das Greifenstein-Projekt in Holzelfingen

LICHTENSTEIN-HOLZELFINGEN. Die Holzelfinger Hockete ist eine Institution unter den Sommerveranstaltungen in der Region und der Ausgangspunkt der Holzelfinger Zeitrechnung. Hier erhält man auf die Frage »Wann hosch du des Johr Urlaub?« eine der nur zwei möglichen Antworten: »Vor dr Hockete!« oder »Nach dr Hockete!«

Das seit 1981 stattfindende traditionelle Fest im Ortskern rund um die Dorflinde ist seit jeher auf das Wochenende genau in der Mitte der Sommerferien terminiert. Das bedeutet, am kommenden Wochenende ist wieder einiges los im Lichtensteiner Teilort.

Jedes Jahr eine Spende

Die Hockete lockt jährlich zahlreiche Besucher aus nah und fern, weil man in Holzelfingen einfach alte und neue Bekannte trifft und »schwätza koh«, teilt die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Holzelfinger Hockete in ihrer Ankündigung mit. Mit den Lauben des Schwäbischen Albvereins, des TSV Holzelfingen, der Tennisabteilung des TSV, der Freiwilligen Feuerwehr und des Posaunenchors sowie der Unterstützung der evangelischen und methodistischen Kirchengemeinden und des Ortschaftsrats wird jährlich in gemütlicher Atmosphäre ein breites Angebot an Speisen und Getränken geboten. Gastfreundschaft, Gemütlichkeit, einfach das »Dorf erleben« – so lautet der Slogan der Holzelfinger, was sicher einer der Gründe ist, warum die Gäste jedes Jahr erneut gern zur Hockete kommen.

Die Arbeitsgemeinschaft spendet jedes Jahr einen Teil des Erlöses für einen gemeinschaftlichen Zweck. In diesem Jahr fiel die Wahl auf das rund um Holzelfingen stattfindende archäologische Greifenstein-Projekt. Die Archäologie und Geschichte der edelfreien Herren von Greifenstein im oberen Echaztal zu erkunden, hat sich eine Projektgruppe der Universität Tübingen um Projektleiter Dr. Michael Kienzle zur Aufgabe gemacht.

Vor Kurzem konnte Kienzle eine Spende über 500 Euro aus den Erlösen der ARGE entgegennehmen. Thomas Brändle, Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Holzelfingen und in diesem Jahr Vorsitzender der ARGE, überreichte den Scheck am heimischen Burgstein, einer der Hauptgrabungsstätten des Greifenstein-Projekts.

Ausgrabungen am Brudersteig, an der Burg Stahleck und am Burgstein haben bereits stattgefunden und Erstaunliches zutage gefördert. So wurden beispielsweise Grundmauern sowie Keramik aus dem 12. Jahrhundert am Burgstein ausgegraben, die darauf hinweisen, dass in jener Zeit eine Burg das Plateau des Burgsteins krönte. Für den Sommer 2024 ist eine Ausstellung geplant, umrahmt von einem Event, welche die Ausgrabungen rund um die Ritter und Burgen im Echaztal zum Thema hat.

Gemütlich feiern im Dorf

»Wir haben in der Arbeitsgemeinschaft Holzelfinger Hockete dieses Projekt ausgewählt, weil es einen wichtigen Beitrag zur Erkundung unserer lokalen Geschichte in Holzelfingen und Umgebung leistet«, erklärt Thomas Brändle. Die Projektauswahl sei ein einstimmiges Ergebnis gewesen, da man gern lokale Projekte mit Dorfgeschichte unterstütze. »Der Greifenstein und der Burgstein begleiten jeden im Dorf ein Leben lang«, so Brändle, »da ist es mehr als interessant, was sich dahinter verbirgt und wie alles damals zusammenhing.«

Die Holzelfinger Hockete findet dieses Jahr am Samstag, 19., und Sonntag, 20. August, statt. Besucher können bei regionalen Köstlichkeiten in gemütlichen Lauben und mit netten Gastgebern das Holzelfinger »Dorf erleben!« (eg)