TSV Eningen lädt wieder zum Charitylauf

ENINGEN. Auch dieses Jahr lädt die Aktion »Fußballkids helfen« des TSV Eningen am Samstag, 1. Juni, zum 24. Charitylauf ins Stadion ein. Sportbegeisterte können am Samstag in Präsenz teilnehmen. Wer keine Zeit hat, darf auch schon die Wochen davor und danach ganz unabhängig vom 1. Juni privat mitmachen und Meter sammeln.

Zur Orientierung: Eine Runde beim Charitylauf beträgt 480 Meter. Für jede Runde, die privat gelaufen wird, überweisen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Euro auf das Spendenkonto (siehe Infobox). Wer nicht joggen möchte oder kann, kann einfach so spenden. Das Geld wird komplett gespendet.

Preis für besten Kindergarten

Wer am 1. Juni in Präsenz laufen möchte, den erwartet folgender Tagesablauf: Um 9.30 Uhr gibt es einen Kindergottesdienst und ab 10 Uhr können dann Kindergartenkinder ihre Runden drehen. Die Erwachsenen haben ab 11 Uhr die Möglichkeit bis 13 Uhr zu laufen. Der Kindergarten mit den meistgelaufen Runden bekommt einen Preis, der von der Physiopraxis van Rossenberg aus Eningen gefördert wird. Die Spenden gehen an den Förderkreis Hospiz Veronika e. V., die Frühchen e. V. Reutlingen, die Palliativstiftung Reutlingen, die Sonnenstrahlen e. V., das Kinder- und Jugendhospiz Reutlingen, die ALS-Hilfe Neckaralb, Wirbelwind und Wirbelwind e. V. Reutlingen. (eg)

