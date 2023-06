Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hält die BG Pfullingen Kurs

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Bundesregierung habe bei ihrem Antritt viele Versprechungen gemacht: 400 000 Wohnung pro Jahr sollten in Deutschland gebaut, die Bürokratisierung zurückgefahren werden und noch viel mehr. Und was ist seither passiert? Das fragte Manfred Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender der Pfullinger Baugenossenschaft (BG), am Donnerstagabend in der Hauptversammlung des Unternehmens im Restaurant Klostergarten. Seine Antwort: »Wenig. Zu wenig.«

- Herausforderungen

»In diesem Umfeld ist es extrem schwierig, Sozialwohnungen zu bauen.« Und trotzdem: »Wir stellen uns den Veränderungen und Herausforderungen, wir reden nicht nur, wir schaffen das auch«, betonte Wolf. Die Pfullinger Baugenossenschaft werde weiterhin das Ziel verfolgen, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. »Die Durchschnittsmiete unserer eigenen Wohnungen belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf 7,80 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und liegt damit deutlich unter den in unserer Region vorherrschenden Mietpreisen«, betonte auch BG-Geschäftsführer Martin Grado vor einer überschaubaren Zahl an Genossenschaftsmitgliedern.

- »Normale Tätigkeiten«

Das vergangene Jahr sei kein besonderes gewesen, sondern ein ganz normales, führte Grado aus. Und dennoch hat die BG neben den unspektakulären, aber wichtigen Aufgaben wie Verwalten, Vermieten und Betreuen im vergangenen Jahr zahlreiche Bauprojekte auf den Weg gebracht oder auch fertiggestellt: Das Pflegeheim in Riederich gehört dazu, das mit Begegnungs- und Kindertagesstätte, Arztpraxis und zehn betreuten Wohnungen in Kooperation mit der Samariterstiftung und der Gemeinde im Frühjahr 2022 fertiggestellt wurde.

Andere Projekte waren etwa in Pfullingen das Quartier Achalmblick, in dem 25 barrierefreie Wohnungen, ein Kindergarten und anderes entstanden sind. Ebenfalls ein Pflegeheim entsteht in Sonnenbühl, mit Tagespflege, Schülerhilfe, Begegnungsstätte sowie 18 seniorengerechten Eigentumswohnungen. Dieses Bauprojekt soll im Frühjahr 2024 fertig sein, wie Grado erläuterte.

- Zahlen

1 328 Mitglieder hatte die Baugenossenschaft Pfullingen Ende des vergangenen Jahres. Insgesamt wurden 1 554 (einschließlich der eigenen 289) Einheiten verwaltet, berichtete Grado. Die Bilanzsumme belief sich nach den Ausführungen von Johannes Kost, der für die BG-Finanzbuchhaltung zuständig ist, auf 57,26 Millionen Euro. Das Fremdkapital sei von rund 44 Millionen auf knapp 47 Millionen Euro gewachsen, der Jahresüberschuss betrug rund 564 000 Euro. Einstimmig beschlossen hat die Versammlung am Donnerstagabend eine Dividende von 2,5 Prozent.

- Wechsel

Altershalber ist im vergangenen Jahr Norbert Rupp aus dem Vorstand ausgeschieden, neu hinzu kam dafür Pfullingens Kämmerer Manuel Baier. Ebenfalls altershalber aufgehört hat Thomas App, der 22 Jahre lang im Aufsichtsrat ehrenamtlich seine Aufgabe erfüllte. Manfred Wolf lobte Apps »überlegte und ausgeglichene Art«, die bei einer bewegten Bausumme von 120 Millionen Euro innerhalb dieser mehr als zwei Jahrzehnte auch dringend vonnöten gewesen sei, wie der Aufsichtsratsvorsitzende betonte.

Für Thomas App ist Roland Deh in das Gremium nachgewählt worden, der, wie er ausführte, 18 Jahre lang Kämmerer in Pfullingen gewesen und nun als Bürgermeister in Grabenstetten tätig ist. In den Aufsichtsrat wiedergewählt wurde Ulrich Keppler. (nol)