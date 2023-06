Suche nach Engagierten für Integrationsarbeit in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. In kaum einem Bereich ist ehrenamtliche Unterstützung eine so wichtige Ergänzung zu den hauptamtlichen Kräften, wie das in der Integrationsarbeit der Fall ist. Auch das Team Integration der Stadt Pfullingen setzt auf die Unterstützung engagierter Pfullingerinnen und Pfullinger und zeigt sich dafür erkenntlich, so wie kürzlich mit einem Ehrenamtsfrühstück. Die Einladung richtete sich dabei auch an die Helferinnen und Helfer, die rund um die Schönberghalle im Einsatz waren, als diese zur Geflüchteten-Unterbringung diente.

Runder Tisch geplant

So kamen rund zwanzig Ehrenamtliche in den Räumen des Pfullinger Bürgertreffs zum reichhaltig aufgetischten Frühstück des städtischen Integrationsteams zusammen, das ihnen in diesem Rahmen für ihren Einsatz dankte. Das Team um Nana Mamphoria hat es sich auch aktuell wieder auf die Fahnen geschrieben, das Ehrenamt weiter auszubauen, und sucht interessierte Menschen für verschiedene Integrations-Projekte. Dabei handelt es sich um Projekte im Bildungsbereich, Kulturangebote sowohl für Kinder als auch für Erwachsene und vieles mehr.

Alle Pfullingerinnen und Pfullinger, die Zeit und Interesse daran haben, sich ehrenamtlich einzubringen, können sich telefonisch oder per E-Mail an Nana Mamphoria vom Integrationsmanagement wenden. Per Fragebogen lässt sich dann der beste Einsatzbereich bestimmen. Außerdem soll es bald einen runden Tisch fürs Ehrenamt geben, um die Ideen und Rahmenbedingungen zu kommunizieren, Fragen zu klären und die Ressourcen bestmöglich zu organisieren. (eg)

nana.mamphoria@pfullingen.de