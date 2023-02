Stärkung von Kultur und Tourismus in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Wir möchten künftig der Kultur in unserer Stadt noch größere Bedeutung verleihen und uns daher auch strukturell anders aufstellen als bislang«, erklärt Stefan Wörner die jüngste Umstrukturierung innerhalb der Stadtverwaltung. Er schafft eine neue Stabsstelle mit dem Titel »Kultur und Tourismus«, die direkt seinem Büro zugeordnet ist – so wie bereits die Stabsstellen »Presse- und Öffentlichkeitsarbeit«, »Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing« sowie die Geschäftsstelle Gemeinderat. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Von diesem Schritt verspricht sich der Rathauschef eine stärkere Professionalisierung der städtischen Kulturbetreuung: Die Aufgaben werden in einer eigenen Stabsstelle konzentriert. Auch Synergien zum Stadtmarketing sollen so besser genutzt werden – das gemeinsame Ziel der Stabsstellen: die Stärkung der Marke Pfullingen.

Ein Erfolgsfaktor dafür soll auch die Besetzung der neuen Stelle sein: »Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Sabine Hohloch und Sigrun Hutzenlaub dafür erfahrene Kolleginnen gewinnen konnten«, hebt Wörner hervor. Sabine Hohloch leitet aktuell den Fachbereich 3, in dem die Themen Kultur und der Tourismus bisher angesiedelt waren. Sigrun Hutzenlaub ist im selben Fachbereich tätig und kümmert sich dort als Assistenz um die Kultur. Vom 1. März an, wenn die Umstrukturierung in Kraft tritt, werden sich die beiden mit ganzer Kraft dem Kulturbetrieb und den Veranstaltungen in der Stadt annehmen.

Archiv und Pfullinger Hallen

»Ich freue mich darauf, dass wir unsere Arbeit für die Kultur in Pfullingen als bewährtes Team mit frischen Ideen und Impulsen ausbauen können«, sagt Sabine Hohloch und richtet dabei den Blick besonders auf das neue Kulturhaus Klosterkirche. Auch das Archiv als kulturelles und historisches Gedächtnis der Stadt wird organisatorisch der Stabsstelle zugeordnet, ebenso die Belegung der Pfullinger Hallen sowie die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Vereinswesen.

Als Aufgabenschwerpunkte im verschlankten Fachbereich 3 verbleiben die Bereiche Bildung und Sport. Ab März wird er vorerst kommissarisch von Jana Ziehme-Pfau geleitet, die bisher stellvertretende Fachbereichsleiterin war. Therese Albrecht übernimmt die neue Stellvertretung ebenfalls kommissarisch. (eg)