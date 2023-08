Spielplatz Talacker in Pfullingen ist neu gestaltet - Es fehlt noch das Bienenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Viele begeisterte Reaktionen hat er bereits erhalten und auch die Zielgruppe signalisiert ihre Zustimmung durch rege Nutzung: Der neu angelegte Spielplatz Talacker ist fertig und lockt nun Groß, aber vor allem Klein. Gute drei Wochen lang haben die Mitarbeiter der Firma Janko Spielgeräte gemeinsam mit den Kollegen des städtischen Bauhofs den Spielplatz Talacker ertüchtigt. Vollständig ist der Spielplatz allerdings noch nicht, in der zweiten Jahreshälfte werden noch ein Bienenhaus gebaut und einige Bäume zur Abrundung gepflanzt.

Kletterlandschaft und Holzlok

Aber bereit zum Spielen ist die Anlage allemal. Zahlreiche Attraktionen, überwiegend aus Holz gefertigt, erwarten die Kinder: Von einer Rutsche und mehreren Schaukeln über eine riesige Kletterlandschaft hin zu einer Holzlok – beinahe in Echtgröße – die den Namen des neuen Spielplatzes trägt. Und für die erwachsenen Begleiter gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten auf dem großen Areal.

Stadtplaner Timo Kühnel, dem die Spielplätze in der Stadt ein Herzensanliegen sind, freut sich über die Gestaltung des Spielplatzes an der Ecke Talackerstraße/Elsterweg ganz besonders: »Der Spielplatz, auf dem einmal zwei Fußballtore und das eine oder andere Spielgerät ein tristes Dasein führten, ist im positiven Sinne nicht wiederzuerkennen.« Er dankte den Erbauern von Janko Spielgeräte und dem städtischen Bauhof für ihre Arbeit, vor allem aber auch den Pfullingerinnen und Pfullingern – vor allem den Kindern –, die sich auf den Aufruf der Stadtverwaltung hin in die Gestaltung des neuen Platzes eingebracht haben.

Parallel dazu ist auch der bereits bestehende Kinderspielplatz Hägle ertüchtigt worden – dort gibt es zwei neue Spielgeräte, die ab sofort genutzt werden können. (eg)