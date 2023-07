Spielen, toben, basteln: Das ist die Kindersportschule des VfL Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Unglaublich viel geboten war für Kinder am Sonntag in Pfullingens Neuer Mitte – sowohl auf der Bühne wie auch auf dem Marktplatz und um die Kirche herum: Kinderschminken, zwei Hüpfburgen, viel Essen und Trinken, Basteln, Spielstationen und sogar eine »Wasserschlacht«, wie Vivien Fritz, Leiterin der Kindersportschule (KiSS) des VfL Pfullingen, erläuterte.

Zahlreiche Familien mit kleinen Kindern hatten bei angenehmem Wetter und ebensolchen Temperaturen den Weg in die Stadtmitte gefunden. Neben dem Aktivitätsprogramm gab es natürlich jede Menge Informationen von den vier Trainerinnen und Trainern der KiSS – und diese Informationen wurden auch rege von Eltern abgefragt. Dabei blieb es aber nicht: Die Bühne zwischen Bücherei, Kirche und Rathaus wurde einmal mehr zum Schau- und Show-Platz.

»Wasserschlacht« nicht sehr nachgefragt

Das Eltern-Kind-Turnen stellte sich dort ebenso vor wie die Elementar- und Grundstufen der KiSS, die Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene oder auch die VfL-Abteilung Boxen. »Die Aktiven haben sich bereit erklärt, uns bei der Organisation und Durchführung dieses Family Days zu helfen«, erklärte Fritz. Was nicht ganz so sehr nachgefragt wurde, war die »Wasserschlacht«. Aufgrund der nicht mehr ganz so heißen Temperaturen erschien das auch nicht so sehr verwunderlich.

Für die Kindersportschule war dieser Tag auf jeden Fall ein Erfolg: Die insgesamt knapp 20 Kurse konnten sich ansprechend präsentieren, sodass das ein oder andere Kind (oder auch dessen Eltern) ebenfalls Lust auf Bewegung kriegen könnte. Das rege Andrang von jungen Familien in Pfullingens Stadtmitte schien genau in diese Richtung zu deuten. (GEA)