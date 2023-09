Schachfestival mit Großmeistern in Lichtenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Die Gemeinde Lichtenstein wird von Samstag, 2., bis Sonntag, 10. September, zum Zentrum des Schachsports in Württemberg. In diesem Zeitraum veranstaltet der Schachverband Württemberg (SVW) sein Schachfestival in der Lichtensteinhalle in Unterhausen.

Das Festival besteht aus insgesamt vier Turnieren. Die Württembergischen Meisterschaften der Männer und Frauen, das sogenannte Kandidatenturnier und das Offene Turnier, bei dem jeder aktive Schachspieler teilnehmen kann. In der ersten Septemberwoche werden über 150 aktive Schachspieler in der Lichtensteinhalle erwartet. Im Meisterturnier der Herren sind unter anderem vier renommierte Großmeister am Start. Darüber hinaus gestalten die beiden Echaztaler Nachbarvereine SF Pfullingen und SF Lichtenstein gemeinsam ein breitensportlich orientiertes, schachliches Rahmenprogramm.

Beim Internationalen Meisterturnier – ein Turnier mit zehn Teilnehmern, im Modus »jeder gegen jeden« – treffen die vier eingeladenen ausländischen Großmeiste r auf die württembergische Spitze. Gespielt wird vom 2. bis 9. September täglich ab 15.45 Uhr, die Schlussrunde am Sonntag, 10. September, ab 9 Uhr. Der bestplatzierte württembergische Spieler erhält den Titel »Württembergischer Meister 2023«.

Die Württembergische Frauenmeisterschaft wird als offenes Turnier mit fünf Runden nach Schweizer-System vom 2. bis 4. September ausgetragen. Die Spitze des württembergischen Frauenschachs wird sich dem Ansturm ambitionierter Nachwuchsspielerinnen stellen.

Im Kandidatenturnier mit neun Runden im Schweizer System kämpfen rund 30 Teilnehmer, die sich unter anderem über die Bezirksmeisterschaften und das Offene Turnier 2022 qualifiziert haben, um zwei Startplätze für das Internationale Meisterturnier im kommenden Jahr. Das Turnier startet am Dienstag, 5. September, und geht bis Sonntag, 10. September.

Im Offenen Turnier, das allen aktiven Schachspielern offen steht, kämpfen bis zu 100 Teilnehmer um attraktive Preise und um fünf Qualifikationsplätze für das Kandidatenturnier 2024. Das Turnier geht über sieben Runden nach Schweizer System und läuft von Mittwoch, 6., bis Sonntag, 10. September.

Eigenes Turnier für Mädchen

Zusätzlich zu den Verbandsturnieren gestalten die Vereine SF Pfullingen und SF Lichtenstein gemeinsam ein breitensportlich orientiertes Rahmenprogramm für schachinteressierte Jugendliche und Gelegenheitsspieler. Am Sonntag, 3. September, richten die Schachfreunde Pfullingen vormittags ein Mädchenschachturnier aus. Nachmittags wird von den Schachfreunden Lichtenstein ein Jedermannturnier ausgetragen.

Am Montag, 4. September, veranstaltet der Lichtensteiner Bürgermeister Peter Nußbaum zusammen mit den Schachfreunden Lichtenstein im Rahmen des Lichtensteiner Ferienprogramms ein Simultanschachturnier mit Kindern und Jugendlichen im Bürgertreff. Dafür sind noch ein paar freie Plätze zu vergeben.

Die Teilnehmerzahl bei den Turnieren am Sonntag ist auf 20 Spieler begrenzt. Deshalb bitten die Schachfreunde um Voranmeldung. Turnieranmeldung und Anmeldung für das Simultanturnier mit Bürgermeister Nußbaum sind per E-Mail oder telefonisch an Alexander Rüger zu richten. Weitere Infos zum Schachfestival gibt es im Internet oder bei Alexander Rüger. (GEA)

alex.rueger@outlook.de oder 0162 9358897