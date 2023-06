Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Sommer, Sonne, Freibad. In der Region ist die Saison bereits in vollem Gange. An Freunde des kühlen Nasses richtet sich unser Quiz der Woche. Zu gewinnen gibt es: fünf Mal zwei Eintrittskarten für das Schönbergbad in Pfullingen sowie fünf Mal je eine GEA-Sonnenbrille mit Neopren-Brillenband. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost, schriftlich benachrichtigt und im GEA-Lokalteil veröffentlicht.