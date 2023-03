Pfullinger Unternehmerfrühstück: Lehrstellen-Rallye in Planung

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Im vergangenen Jahr ist das Unternehmerfrühstück als Format in die Echazstadt zurückgekehrt. Seither scheinen mehr und mehr Pfullinger Unternehmerinnen und Unternehmer sprichwörtlich auf den Geschmack zu kommen. Über die gestiegene Teilnehmerzahl freuten sich Bürgermeister Stefan Wörner und Wirtschaftsförderer Christian Jabot, als sie vor Kurzem beim zweiten Unternehmerfrühstück in volle Reihen blickten. Auch Gastgeber Andreas Trebuss, der die Räumlichkeiten der modeherz GmbH im Gewerbegebiet Steinge zur Verfügung stellte, war zufrieden angesichts der rund 70 Teilnehmer. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Mit herzhaftem Catering vom »Südtiroler« setzten die Veranstalter auf einen bewährten Partner für den informellen Austausch. Bevor aber das Häppchen-Bufett eröffnet wurde, standen verschiedene Inhalte auf dem Programm.

Comeback der Pfullinger Messe

Im vergangenen Jahr war es dabei um globale Themen wie Klimaschutz und Energieeffizienz gegangen, diesmal besprachen die Unternehmerinnen und Unternehmer lokale Vorhaben: Eine Pfullinger Lehrstellen-Rallye soll es noch in diesem Jahr geben, 2024 soll die Messe »Pfullingen zeigt sich« ihr Comeback feiern. Für beide Events ließen sich zahlreiche Teilnehmende begeistern.

»Schon das erste Unternehmerfrühstück im Herbst hat gezeigt: Es gibt Bedarf für diese Art des Austauschs«, resümierte Bürgermeister Stefan Wörner und fügte an: »Der Stadt ist es ein Anliegen, Foren wie dieses anzubieten, so zur Vernetzung beizutragen und gemeinsame Projekte zu ermöglichen.«

Gemeinsame Projekte wie die geplante Lehrstellen-Rallye: In Kooperation mit der Handwerkskammer Reutlingen, den Pfullinger Schulen und der Stadtverwaltung soll am Freitag, 22. September, die erste ihrer Art in Pfullingen veranstaltet werden. Die Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag unterrichtsfrei und bekommen die Möglichkeit, die alltägliche Arbeit in den Ausbildungsberufen in den Pfullinger Betrieben kennenzulernen.

Auch die Messe »Pfullingen zeigt sich«, die 2017 zum ersten Mal stattgefunden hat, soll für das kommende Jahr wieder geplant werden. Das ehrenamtliche Projektteam um Unternehmer und Stadtrat Stephan Wörner hat dazu erste Inhalte vorgestellt. Vereine, Gewerbetreibende und Organisationen sollen mit der Messe eine Plattform erhalten, sich zu präsentieren. Neben den Ständen soll ein abwechslungsreiches Programm auf einer Showbühne angeboten werden, außerdem soll durchgehend bewirtet werden.

Zum Programm des Unternehmerfrühstücks gehört es zudem, den Gastgeber vorzustellen. So lag es an Andreas Trebuss, gemeinsam mit Ehefrau Anja und seinem stellvertretender Geschäftsführer Christian Probst die 2003 gegründete Firma modeherz GmbH zu präsentieren. Anhand eines eigens gedrehten Videos konnten die Gäste einen virtuellen Lauf durch das mehr als 14 000 Quadratmeter große Firmenareal verfolgen. (eg)