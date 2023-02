Pfullinger sucht seinen Traummann bei »First Dates Hotel«

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Auf der Suche nach der großen Liebe flog Sebastian Sosa aus Pfullingen nach Palma de Mallorca. Der 23-Jährige hat aber nicht etwa am Strand nach seinem Traummann gesucht, sondern checkte in das »First Dates Hotel«, ein Kuppelformat des Senders Vox, ein. »Ich glaube, ich bin eine gute Partie«, erklärt er selbstbewusst in der Sendung, die am Montag ausgestrahlt worden ist. Sich beschreibt er als weltoffen und gesprächig. Für ihn steht fest: »Wenn ich wirklich liebe, dann liebe ich so richtig«. Das Hobbymodel ist seit zwei Jahren Single.

Sebastians Erfahrungen in Sachen Liebe trägt er unter der Haut. Seinen Handrücken ziert eine Tätowierung mit dem Wort »Love« – der zweite Buchstabe formt einen traurigen Smiley. »Das ist eine Metapher«, erklärt der gebürtige Rumäne. Er führte bereits zwei Beziehungen, wurde jedoch in beiden von seinen Partnern betrogen. An die wahre Liebe glaubt er trotzdem. »Liebe ist das schönste Gefühl, das es gibt. Aber sie kann auch richtig wehtun.« Er hat diese Enttäuschungen hinter sich gelassen und bleibt zuversichtlich. »Das ist Vergangenheit.« Sebastian winkt ab, »ich bin offen für die Zukunft. Vielleicht wird doch noch irgendwann ein Happy Smiley daraus«, erklärt er hoffnungsvoll.

Sebastian hat klare Vorstellungen von der Liebe

Was er in einer Beziehung sucht, darüber ist sich Sebastian im Klaren. Er wünscht sich »einen Partner, der für mich da ist und eine Person, mit der ich alles teilen kann. Egal ob das Gefühle, Gedanken oder Momente sind«. Ganz oben auf der Liste stehen für ihn Ehrlichkeit und das Gefühl von Sicherheit. Er ist guter Dinge, auf Mallorca seine große Liebe zu finden. Schließlich sei das auf der idyllischen Insel einfacher als zu Hause. »Man ist in Urlaubsstimmung und lockerer.«

Sebastian und Nicolai sind sich bei ihrem ersten Date direkt sympathisch. Foto: RTL Sebastian und Nicolai sind sich bei ihrem ersten Date direkt sympathisch. Foto: RTL

Zu seinem ersten Date an der Poolbar erschien er mit der Cap lässig in den Nacken gedreht, war aber dennoch sichtlich nervös. Er traf den 28-jährigen bisexuellen Lucas. »Ich fand ihn extrem süß«, so Sebastian. Auf den ersten Blick Gefallen an jemandem zu finden, passiere ihm selten. Die erste Gemeinsamkeit und ihr erstes Gesprächsthema: Lucas neues Tattoo. Ein großer Pluspunkt für Sebastian. »Ich finde es sehr attraktiv, wenn ein Mann Tattoos hat«. Den beiden gingen die Gesprächsthemen nicht aus und zu Beginn verstanden die beiden sich gut. Lucas fragte nach Sebastians Sternzeichen. »Stier und Löwe passen überhaupt nicht zusammen«, so Lucas. Sebastian griff verlegen zu seinem Drink. Schlimmer noch: »Stier und Löwe ist eine Katastrophe«, machte der 28-Jährige aus Groß-Gerau deutlich. Sebastian war irritiert und versuchte, die Situation zu retten. Für Lucas war er allerdings aus dem Rennen.

Der Pfullinger begeisterte sein Blind Date mit seiner Kunst

Beim nächsten Rendezvous traf Sebastian den 25-jährigen Nikolai. Dieser war bei einem romantischen Dinner sichtlich begeistert von Sebastian: »Von den Haaren über seinen Bart bis hin zu seinem ganzen Erscheinungsbild, Sebastian hat mich wirklich angesprochen«, schwärmte er. Auch das selbst gemalte abstrakte Kunstwerk, das Sebastian ihm schenkte, hinterließ Eindruck bei dem Kölner.

Darum geht's bei »First Dates Hotel« Die Dating-Show »First Dates Hotel« ist ein Spin-off des Formats »First Dates – Ein Tisch für zwei«, die seit 2018 auf dem TV-Sender Vox ausgestrahlt wird. Singles reisen auf der Suche nach der großen Liebe in den Urlaub. Gastgeber Roland Trettl und sein Team versorgen die Teilnehmer kulinarisch, während sich die Liebessuchenden in der Urlaubsidylle zu Blind Dates treffen. Funkt es, können die Singles sich bei einem weiteren Date in der »Golden Suite« bei einer gemeinsamen Nacht näher kennenlernen. (GEA)

Die Stimmung zwischen den beiden war ausgelassen, sie waren sich sympathisch und es wurde viel gelacht. Für ein zweites Date reichte es für die beiden allerdings nicht. Sebastian schlug stattdessen vor, sich in Zukunft freundschaftlich zu treffen. Auch Nicolai sah in Sebastian nicht die große Liebe. Ihre Lebenspläne stimmten nicht überein. »Mir hat dieses gewisse Etwas gefehlt. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es hat etwas gefehlt«, erklärte Sebastian. Nach dem Date ließ er sich enttäuscht auf seinem Hotelbett nieder. »C’est la vie«, seufzte Sebastian. Er gibt die Hoffnung nicht auf, doch noch seinen Seelenverwandten zu finden, den er auf Mallorca vergeblich gesucht hatte. (GEA)

Der Auftritt des Pfullingers Sebastian Sosa bei »First Dates Hotel« kann sieben Tage lang nach Ausstrahlung im TV kostenlos in der Mediathek des TV-Senders Vox angeschaut werden.