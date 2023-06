Pfullinger Schloss bekommt 150.000 Euro Fördergeld für Sanierung

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Stadt Pfullingen erhält knapp 150.000 Euro Förderung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm für das historische Schloss in der Schloßstraße. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestags am Mittwochnachmittag beschlossen. Die frohe Botschaft wurde verkündet von den Bundestagsabgeordneten Michael Donth (CDU), Martin Rosemann (SPD) und Beate Müller-Gemmecke (Grüne). Das im 16. Jahrhundert als Jagdschloss errichtete Gebäude zwischen Schlösslespark und Schlossschule beherbergt aktuell unter anderem die Städtische Musikschule und einen Kindergarten.

Dach wird als nächstes saniert

Allerdings ist das historische Bauwerk sanierungsbedürftig: Begonnen wird bereits in den nächsten Monaten mit der Dachsanierung, um weitere Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Der entsprechende Beschluss seitens des Gemeinderats ist bereits gefasst. Die Förderzusage ist nun ein wichtiger Beitrag, um die Sanierung des gesamten Hauses in Angriff zu nehmen: »Wir sind sehr erfreut und dankbar für die Zusage aus Berlin«, so Stefan Wörner. »Bei der Sanierung unseres Schlosses müssen wir deutlich sagen, dass wir dies als Stadt nicht alleine stemmen können. Hier sind wir auf die Unterstützung von Bund und Land angewiesen – ein erster Schritt ist nun gemacht«, freut sich der Bürgermeister und schließt an: »Mit der Komplettsanierung werden wir beginnen, sobald eine Gesamtkonzeption vorliegt. Die Grundlagen dafür erarbeiten wir aktuell im Rahmen der Musikschulkonzeption sowie der Kindergarten- und Schulentwicklungsplanung.« (eb)