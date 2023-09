Pfullinger Jugendgemeinderat kann jetzt mitmischen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der neue Jugendgemeinderat (JGR) ist in Amt und Würden. Am Montag verpflichtete Bürgermeister Stefan Wörner zehn der elf im Juli gewählten Jugendvertreter. »Ihr habt euch alle erfolgreich geschlagen«, erklärte Wörner, der auch kurz auf die eher ernüchternde Wahlbeteiligung einging, die bei knapp 13 Prozent lag. In anderen Kommunen hätten sich nicht genug Kandidaten gefunden, um überhaupt wählen zu können, erklärte er. Glücklicherweise fehlte es in der Echazstadt nicht an Jugendlichen, die sich einbringen wollen.

Und das sollen sie auch, betonte der Bürgermeister nachdrücklich. Er listete erfolgreich mit dem Jugendgemeinderat umgesetzte Projekt der vergangenen Wahlperiode auf. Etwa das Ballspielfeld an der Wilhelm-Hauff-Realschule oder die neu gestaltete Grillstelle am Übersberg. »Wir wollen euch einbinden«, betonte Wörner und lud die Gewählten ein, sich auch »in allen Fachforen der Stadt« einzubringen. Zum Vorsitzenden des JGR wählte die Versammlung Konstantin Vogel, zu seinem Stellvertreter Berkay Temelli. Außerdem bestätigte das Gremium Nadine Bogdanovic als ständige Begleiterin des Jugendgemeinderats. Auch einige Vertreter des Pfullinger Gemeinderats verfolgten die konstituierende Sitzung des JGR. (GEA)