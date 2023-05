Pfullingens Bürgermeister Wörner schimpft über immer mehr Graffitis

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Bürgermeister Stefan Wörner wählte deutliche Worte. Schlichtweg »eine Sauerei« sind für ihn die in den vergangenen Wochen rund ums Schloss und in der Stadt festgestellten Schmierereien. Jede einzelne davon, so der Bürgermeister in der vergangenen Gemeinderatssitzung, habe die Stadt zur Anzeige gebracht. Und er bat die Bürger um Unterstützung beim Dingfestmachen der Verursacher: »Das ist ein Blödsinn und kostet die Stadt viel Geld, das an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden könnte.« Er appellierte auch an die Urheber der Graffiti, diese Schmierereien künftig zu unterlassen.

Solche Schmierereien stellten nicht nur ein unschönes, sondern auch ein teures Problem dar, sobald die Reinigung anstehe. Für die besonders aufwendige Entfernung der Graffiti auf dem offenporigen Tuffstein beziehungsweise den rauen Gemäuern am Schloss und im Schlössles-park werden zwischen 10 000 und 15 000 Euro fällig, erklärte Wörner.

Die Anregung von Dr. Antje Schöler (GAL), wie etwa in Metzingen Flächen auszuweisen, die für Graffiti genutzt werden können, will Wörner prüfen, stellte aber klar, dass das nichts daran ändere, dass die momentanen Schmierereien eine Riesensauerei seien.

Glascontainer im Blick

Gert Klaiber (CDU) brachte eine Videoüberwachung ins Spiel. In diesem Zusammenhang erklärte der Bürgermeister auch, dass die Stadt die Zahl der Glascontainer reduzieren werde. Sie sollen in Zukunft dort aufgestellt werden, »wo wir sie überwachen können«. Denn der Bauhof habe Besseres zu tun, als den Dreck wegzuräumen, der an diesen hinterlassen werde.

Wer die Verursacher der Graffiti auf frischer Tat ertappt, den ruft die Stadt auf, sich an die Polizei zu wenden, entweder über die 110 oder an das Revier in Pfullingen unter 07121 99180. Wem auffällt, dass an einer Stelle ein neues Graffiti aufgesprüht wurde, kann dieses an das Team Ordnung bei der Stadt Pfullingen melden: sicherheit-ordnung@pfullingen.de. Die Sachbeschädigungen werden in jedem Falle zur Anzeige gebracht. (GEA)