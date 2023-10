Pfullingen sucht Wohnraum für Flüchtlinge

Flüchtlinge aus der Ukraine waren von März bis Ende Juli 2022 zwischenzeitlich in der Pfullinger Schönberghalle untergebracht. Das wird nicht wiederholt.

PFULLINGEN. Die Stadt Pfullingen sucht Wohnraum für Geflüchtete und ruft daher die Einwohner der Echazstadt auf, nicht genutzte Wohnungen zur Verfügung zu stellen.

Städte und Gemeinden sind verpflichtet, im Rahmen der Anschlussunterbringung Geflüchtete unterzubringen. Dieser rechtlichen Verpflichtung kommt die Stadt Pfullingen nach, indem jeden Monat vom Landkreis zugeteilte Geflüchtete in städtischen oder angemieteten Unterkünften untergebracht werden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die Kapazitäten in den der Stadt zur Verfügung stehenden Unterkünften sind allerdings begrenzt.

Damit Integration gelingt

Daher sucht die Stadtverwaltung weiter nach Wohnungen oder ganzen Gebäuden zum Anmieten oder zum Erwerb. Wer über geeigneten Wohnraum verfügt und diesen der Stadt Pfullingen für die Unterbringung geflüchteter Menschen anbieten möchte, kann sich per E-Mail oder telefonisch an die zuständigen Mitarbeiter im Rathaus wenden.

Bereits im vergangenen Jahr haben die Pfullinger Wohnraum bereitgestellt, den die Stadt angemietet hat, und so einen großen Beitrag zur Unterbringung der Geflüchteten geleistet. Für die Betroffenen selbst stellen die dezentralen Wohnungen ebenfalls die beste Form der Unterbringung dar – weit besser als große Sammelunterkünfte. Integration kann auf diese Weise erfolgreicher gelingen.

In diesem Sinne erneuert die Stadt ihren Aufruf an die Pfullinger Bevölkerung, freien Wohnraum für die städtische Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. (em)

mietverwaltung@pfullingen.de

07121 7030-6507