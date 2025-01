Oberhausener Steige teilweise gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Entlang der Oberhausener Steige in Lichtensien werden von Montag, 13. Januar, bis Samstag, 8. Februar, Forstarbeiten durchgeführt. Die Steige wird dafür in zwei Abschnitten gesperrt, teilt das Landratsamt mit. Der erste Abschnitt beginnt oberhalb des Sportgeländes des TSV Oberhausen und endet am Kalkofen. Das Sportgelände kann in dieser Zeit von Unterhausen aus angefahren werden. Während des zweiten Abschnitts wird die Steige zwischen Unterhausen und dem TSV-Sportgelände gesperrt. (eg)