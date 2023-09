Nordic Trophy am 17. September - Straßensperrungen in der Pfullinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am Wochenende des 16. und 17. September veranstaltet die Ski-Abteilung wieder ihren Wettbewerb der »Nordic Trophy«, zu dem auch ein Skiroller-Sprint durch die Pfullinger Innenstadt gehört. Das Rennen findet am Sonntag, 17. September, statt und verläuft auf einem kurzen, intensiven Rundkurs auf Marktstraße, Lindenplatz und Kurze Straße. Zwischen 8 und 18 Uhr kommt es daher in der Pfullinger Innenstadt zu einigen Sperrungen auf und entlang der Durchgangsstraße – die weiträumige Umfahrung ist zu empfehlen.

Die Marktstraße aus Reutlingen kommend wird ab kurz vor der Kreuzung Kurze Straße gesperrt. So sind also weder das Abbiegen in die Kurze Straße noch die Durchfahrt auf den Lindenplatz möglich. Auch von der Zeppelinstraße aus kommend kann nicht auf den Lindenplatz gefahren werden. Hier ist einzig das Rechtsabbiegen in die Kurze Straße möglich, um so Richtung Römerstraße zu gelangen.

Gleichfalls vollgesperrt ist die Einfahrt auf den Lindenplatz von der Schloßstraße bzw. der Lindachstraße kommend. Zwischen der Martinskirche und der Kreissparkasse wird die Sperrung so vorgenommen, dass das Abbiegen zwischen Schulstraße und Großer Heerstraße offenbleibt. Die Geradeausfahrt auf den Lindenplatz bzw. in die Marktstraße ist aber auch aus dieser Richtung nicht möglich.

An der Kreuzung Kurze Straße/Kaiserstraße erfolgt die Sperrung so, dass die Durchfahrt durch die Kaiserstraße jederzeit gewährleistet ist. Für den Autoverkehr verläuft im betroffenen Zeitraum eine ausgeschilderte Umleitung über Bismarck-, Bahnhofs- und Schulstraße. Die Haltestelle Lindenplatz des öffentlichen Nahverkehrs entfällt derweil ersatzlos. (GEA)