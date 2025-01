Miniaturzüge drehen ihre Kreise in Honau

Bitte aktivieren Sie Javascript

HONAU. Der Förderverein Bahnhof Honau zeigte am Wochenende Gleisanlagen und Eisenbahnmodelle in verschiedenen Größen – teils in jahrelanger Handarbeit gefertigt.

Traditionell nach dem Jahreswechsel hat der Förderverein Bahnhof Honau am Wochenende zu seiner kleinen Modellbahn-Ausstellung ins Honemer Bahnhöfle eingeladen. Wo sich sonst die Mitglieder treffen, konnten am Samstag und Sonntag Besucher verschiedene Miniatur-Werke bestaunen.

Die Idee kam vor mehr als 15 Jahren auf, da sich viele der Vereinsmitglieder nicht nur für große Eisenbahnen und das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude interessieren, sondern eben auch für Modellbahnen. Diese gibt es in verschiedenen Größen. Am Wochenende zu sehen waren eher kleinere Anlagen, Vitrinen, Bauteile und Modelle in den Spurgrößen 0 (1:43,5), H0 (1:87) und N (1:160). »Wir wollen das Interesse bei den Leuten wieder wecken und zeigen, dass man auch mit kleinem Aufwand und wenig Platz schöne Anlagen bauen kann«, erklärt Vereinsvorstand Klaus Beck.

Der Bahnhof Karlsberg im Mini-Format. Foto: Sigrid Jenatschke Der Bahnhof Karlsberg im Mini-Format. Foto: Sigrid Jenatschke

Ein Blickfang war die mehrere Meter lange Modellbahnanlage von Alwin Tritschler. Sie stellt die ehemalige Haltestelle Unterhausen-Spinnerei dar, wo die Güterwagen einst über eine Seilwinde aus dem Werk hinaufgezogen wurden. Seit zwölf Jahren baut Tritschler an seiner Spur-0-Anlage. Die Schienenprofile und die Räder sind zwangsläufig gekauft, alles andere hat der Modellbahnliebhaber selbst gebastelt und dafür unter anderem Hunderte Biberschwanzziegel von Hand angefertigt und mit einer Pinzette aufgeklebt.

Aber auch die Ausstellungsanlage, die vor einigen Jahren im Bahnhof Honau im Auftrag der Modellspielwarenfabrik Brawa erbaut wurde und mittlerweile per Computer gesteuert werden kann, versetzte die Besucher in Staunen. In einem Nebenraum zeigte Wolfgang Martin seine Minex-Bahn, eine kurzlebige und weitgehend unbekannte Marke von Märklin. Auf insgesamt fünf Modellbahnanlagen drehten die Miniaturzüge ihre Kreise. In zwei Vitrinen waren neben Neuheiten und Sondereditionen auch Prototypen von Modellfahrzeugen der Firma Brawa zu sehen, die im Lauf des Jahres erst auf den Markt kommen werden.

Prinzipiell hätten die Bahn- und Bahnhofsliebhaber noch weit mehr ausstellen können. »Wir veranstalten die Ausstellung aber bewusst hier in unserem Bahnhöfle. Das ist zwar etwas beengt, aber authentischer«, so Beck. (jen)