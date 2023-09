Lichtensteiner »SOKO Steigbergsteigle« bekommt Landschaftspflegepreis

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) hat die »SOKO Steigbergsteigle« aus Lichtenstein in der Kategorie »Innovative Projekte« mit dem Deutschen Landschaftspflegepreis 2023 ausgezeichnet. Gewürdigt werden mit dem Preis herausragende Leistungen zum Erhalt und zur Entwicklung der Kulturlandschaft. Brandenburgs Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, Axel Vogel, überreichte die Preise am Dienstag, 26. September 2023, in Potsdam.

Landrat: »Stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt«

»Es freut mich sehr, dass mit diesem Preis die wertvolle Arbeit der SOKO Steigbergsteigle gewürdigt wird«, so Landrat Dr. Ulrich Fiedler. »Das außergewöhnliche Projekt fördert nicht nur den Artenreichtum in Lichtenstein, sondern stärkt auch die Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Landkreis. Ich gratuliere allen Mitgliedern und danke ihnen ganz herzlich für ihr tolles Engagement!«

Pflegeprojekt auf der Wacholderheide

Die SOKO Steigbergsteigle hat einen wertvollen Lebensraum für seltene Arten des Offenlandes geschaffen. Seit 2010 haben auf Initiative von Jürgen Zimmerer und Ulrich Tröster Privatpersonen in Zusammenarbeit mit örtlichen Schulen sowie dem Arbeitskreis Asyl Lichtenstein eine Wacholderheide geöffnet und pflegen diese seitdem. Die Mitglieder der SOKO rücken regelmäßig zur Gehölzpflege an, wobei Mahd und abgestimmte Beweidung die Entwicklung des Biotops ergänzen.

Das Landschaftspflegematerial wird aus dem teils sehr steilen Gelände geborgen und von einem landwirtschaftlichen Betrieb weiterverwertet. Die Kooperation mit Schülern wird didaktisch begleitet und die Zusammenarbeit mit inzwischen fast 100 Geflüchteten von allen Seiten als wichtiger Beitrag zur Integration geschätzt. Durch die Pflegemaßnahmen konnten sich auf der Fläche auch wieder Arten wie der Kreuzenzian-Ameisenbläuling oder der Libellenschmetterlingshaft etablieren. (eg)