Lebendiger Adventskalender in Pfullingen: Täglich ein besonderes Erlebnis

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Pfullinger Mentorenwerkstatt hat in Kooperation mit der Stadt Pfullingen wieder einen Lebendigen Adventskalender auf die Beine gestellt. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Stefan Wörner übernommen. In diesem Jahr können die täglich vom 1. bis zum 24. Dezember stattfindenden Aktionen endlich wieder ganz ohne pandemiebedingte Einschränkungen gestalten werden, teilen die Organisatorinnen mit.

Mit der Eröffnung des Pfullinger Weihnachtsmarkts am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr durch Bürgermeister Stefan Wörner beginnt der Lebendige Adventskalender. Einen Tag später, am 2. Dezember, stimmt die evangelische Kirchengemeinde mit »Musik zum Weihnachtsmarkt« um 17.30 Uhr in der Martinskirche auf die Adventszeit ein.

Als besonderer Gast berichtet am Montag, 4. Dezember, um 18 Uhr Pfullingens ehemalige Bürgermeister Rudolf Heß im Paul-Gerhardt-Haus von »Erlebnissen aus meiner Zeit als Bürgermeister«. Ein Highlight wird wieder das begehbare kretische Lichterlabyrinth am Donnerstag, 14. Dezember, von 17 bis 19 Uhr auf dem Marktplatz, das als Symbol für den Lebensweg steht. Rund 500 Lichter zeigen den Weg zur Mitte des Labyrinths. Ruhige Musik und meditative Texte begleiten die Besucher auf ihrem Weg.

Musik spielt eine große Rolle im Lebendigen Adventskalender: Zum gemeinsamen Singen und einen »Weihnachtlichen Liederreigen« lädt das Ensemble Cantessa unter der Leitung von Constanze Barocka am Dienstag, 5. Dezember, um 18 Uhr in die Bachstraße 12 ein, das Veeh-Harfen Ensemble der Apis-Musikschule verzaubert am Donnerstag, 7. Dezember um 18 Uhr im Gemeindehaus der Apis, Kaiserstraße 3, mit »Adventlichen Saitenklängen«, der Gospelchor Willmandingen singt am Mittwoch, 13. Dezember, von 18.30 bis 19.15 Uhr im Samariterstift am Laiblinspark. Am Sonntag, 17. Dezember, gibt es um 19 Uhr das traditionelle Weihnachtssingen auf dem Marktplatz.

Ein besonderes Ereignis für Kinder wird der Besuch des Nikolauses am Mittwoch, 6. Dezember, um 18 Uhr in der katholischen Kirche. Vielleicht bringt er auch kleine Geschenke mit. Waltraud Pustal erzählt am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr »Geschichten am Pavillon« der Villa Laiblin.

Blaulicht-Adventskranz

Die Jugendfeuerwehr hat als ihren Beitrag für Freitag, 15. Dezember, einen Blaulicht-Adventskranz in der Neuen Mitte angekündigt. Wer wissen will, was sich dahinter verbirgt, sollte um 18 Uhr auf dem Marktplatz sein. »Worauf warten wir eigentlich?«, fragt Klaus Tross in der Stadtbücherei am Dienstag, 19. Dezember, um 18 Uhr. Einen Rundgang zum Thema Düfte, Gerüche und Berufe mit Martin Fink gibt es am Montag, 18. Dezember, um 18 Uhr ein, Treffpunkt ist am Marktbrunnen. Die Frauen der Mentorenwerkstatt laden zu »Besinnlichem am Klostersee« am Donnerstag, 21. Dezember, um 18 Uhr ein. Es wird musiziert und gesungen, besinnliche Texte werden vorgelesen. Die Albvereins-Ortsgruppe Pfullingen und die Mentorenwerkstatt feiern mit allen Interessierten am Freitag, 22. Dezember, von 17 bis 18 Uhr eine Sonnenwendfeier mit einem großen Feuer auf dem Spielplatz Urselberg. Den Abschluss des Lebendigen Adventskalenders bildet der »Weihnachtlichen Nachmittag«, zu dem der Bürgertreff am Sonntag, 24. Dezember, von 15 bis 16.30 Uhr ins Haus am Stadtgarten einlädt.

Die genauen Daten können einem Flyer, der in vielen Geschäften und öffentlichen Einrichtungen ausliegt, entnommen werden. Als Erkennungszeichen wandert ein Holzstern von einem Veranstaltungsort zum nächsten. (eg)