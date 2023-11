Landesstraße zwischen Genkingen und Schloss Lichtenstein gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN/SONNENBÜHL. Mitte September hat der Bau des Rad- und Wirtschaftsweges von Genkingen bis zur Zufahrt zum Schloss Lichtenstein, K 6732, begonnen. Im Rahmen dieser Maßnahme wird von Montag, 6. November, an, die Landesstraße für drei Wochen voll gesperrt, wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt.

Während dieser Zeit wird der Verkehr von Genkingen über Undingen, Richtung Erpfingen, über Haid zur B 312 nach Engstingen umgeleitet. Die Umleitung in der Gegenrichtung erfolgt umgekehrt über dieselbe Strecke. Die Zufahrt zum Schloss Lichtenstein und zum Schotterwerk Leibfritz ist für den Anliegerverkehr, also auch Schlossbesucher von Genkingen aus gewährleistet. Im Zuge der Bauarbeiten wird die Einmündung der Zufahrt zum Schloss Lichtenstein umgebaut und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der Landesstraße um einen Linksabbiegestreifen verbreitert.

Insgesamt vier Kilometer lang

An der Aufweitung zum Linksabbiegestreifen wird der Radweg von der Süd- auf die Nordseite der Landesstraße mit Hilfe einer Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte wechseln. Diese erhöht die Sicherheit und ermöglicht es Radfahrern und Fußgängern jeweils zunächst nur einen Fahrstreifen zu queren.

Gleichzeitig wird bei Genkingen, an der Einmündung der L 382 (Richtung Pfullingen) in die L 230, ebenfalls eine Querungshilfe eingebaut. Für die Umbauarbeiten wird der Fahrast Richtung Pfullingen gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel halbseitig an der Verkehrsinsel vorbeigeführt.

Insgesamt ist der Neubauabschnitt des Rad- und Wirtschaftsweges knapp vier Kilometer lang. Die wesentlichen Arbeiten sollen bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. (pm)