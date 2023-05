Knuspriger Spießbraten, leckere Forelle in Unterhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-OBERHAUSEN. Der TSV Oberhausen hält an seiner Tradition mit Pfingstfest auf dem Sportgelände unter dem Gießstein beim Vereinsheim fest. Kinder erfreuten sich an Rutsche, Schaukel und Spielfeld, Wanderer, Radfahrer und Ausflügler stärkten sich mit Spezialitäten. Mit dem Spießbraten etwa, der über dem Holzfeuer knusprig gegart wurde oder eine im Bräter gebackene Forelle mit schwäbischem Kartoffelsalat oder Flammkuchen mal pikant, mal süß belegt.

»Der Spießbraten ist immer noch das Highlight. Unsere Gäste wissen es zu schätzen, was wir an Leckerem bieten«, versicherte die Zweite Vorsitzende des Vereins Dagmar Neubrander. Eine besondere Sache sei das Feuer machen um sechs Uhr in der Früh, um später das Fleisch in mehreren Lagen über dem Holzfeuer zu garen. »Das Team vom Wirtschaftsausschuss ist für die Bratenzubereitung verantwortlich. Es ist gut aufgestellt und eingelernt. Und das seit Jahren.«

Gut 50 Helfer waren eingeteilt und sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Sie verarbeiteten die Erzeugnisse ortsansässiger Betriebe, verstanden es, Gaumenfreuden daraus zu machen. »Das hat sich herumgesprochen und unser Fest ist immer gut besucht«, wusste Neubrander. Bei schönem Wetter wie am Wochenende sowieso. »Bei uns zu Hause ist der Ausflug zum Sportplatz nach Oberhausen fest eingeplant. Klar, dass wir uns hier das gute Essen schmecken lassen«, brachte etwa Wolfgang Herrmann aus Stuttgart zum Ausdruck.

Auf gutes Wetter und zahlreiche Besucher hofft Neubrander auch beim »Goasgardafescht« am zweiten Juliwochenende. Dann stehe das Straßenfest an der Echaz wieder im Mittelpunkt, das mit Bewirtungsständen, Spielstraße, Cocktailbar und Feuerwerk aufwartet. Zum Fassanstich unterhalte Alexander Dollinger, der Musikverein zum Frühschoppen, Wasserspiele, Feuerwerk, Gottesdienst und ein Auftritt des Frauenchors sind fest eingeplant. Und auch für den 14. und 15. Oktober gibt es bereits Programm: »Unser Verein wurde vor 125 Jahren gegründet, das ist schon eine größere Feier wert«, so die Vizevorsitzende. An diesem Wochenende soll es deshalb einen Festakt zu Ehren der fünf Gründungsmitglieder geben. »Unsere Feste haben sich etabliert, das haben wir beim Pfingsthock wieder bestätigt bekommen«, freute sich Neubrander. (mek)