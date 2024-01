Insgesamt 8.000 Euro für die Wahlhelfer in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Am 9. Juni 2024 stehen nach fünf Jahren wieder die Europa- und Kommunalwahlen an. Auch die Eninger sind dann dazu aufgerufen, ein neues Europäisches Parlament, den Kreis- und einen neuen Gemeinderat zu wählen. Damit die Wahlen reibungslos über die Bühne gehen können, ist auch dieses Jahr wieder das Engagement freiwilliger Helfer gefragt. Um deren Einsatz zu würdigen, sollen sie eine finanzielle Entschädigung erhalten. Die Höhe dieser Entschädigungen hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres festgelegt. Insgesamt hat die Verwaltung 8.000 Euro dafür im Haushaltsplan eingestellt.

Wahlvorsteher und deren Stellvertreter sollen demnach für einen Einsatz am Wahlsonntag eine Entschädigung in Höhe von 100 Euro erhalten. Beisitzer in den Wahllokalen, die anschließend bei der Auszählung mithelfen, 80 Euro. Helfer, die am Sonntag nur bei der Auszählung der Europa- und Kreistagswahl oder am Montag bei der Auswertung der Gemeinderatswahl unterstützen, bekommen 60 Euro.

Kommunalwahl wird erst am Montag ausgewertet

Die Wahllokale sind am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In den Urnenwahlbezirken sollen pro Lokal jeweils acht Personen im Zweischichtbetrieb im Einsatz sein, die Auswertung der Briefwahlunterlagen beginnt um 15 Uhr. Unmittelbar nach Schließung der Wahllokale wird die Europawahl ausgewertet. Nach Abschluss dieser Auszählung ziehen die Wahlvorstände in die Rathäuser zur digitalen Auszählung der Kreistagswahl um. Erstmals werden die Ergebnisse der Gemeinderatswahl erst einen Tag später, am Montag ausgewertet. Die Auszählung beginnt am Montag um 8 Uhr in den Rathäusern. (GEA)