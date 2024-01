Honauer Steige für zwei Tage voll gesperrt - Umleitung ausgeschildert

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Die Bundesstraße 312 ist zwischen dem Ortsausgang Honau und dem Kreisverkehrsplatz Traifelberg im Bereich der Honauer Steige voraussichtlich in der Zeit von Dienstag, 30. Januar, bis Mittwoch, 31. Januar 2024, jeweils in der Zeit von 8:30 bis 15:30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung ist in beiden Fahrtrichtungen über die L 387 Holzelfingen ausgeschildert. Der Öffentliche Personennahverkehr ist von der Verkehrsbeschränkung nicht direkt betroffen.

Der Straßenbetriebsdienst des Kreis-Straßenbauamtes führt während der Sperrung dringende Verkehrssicherungsmaßnahmen durch. Unter anderem werden an den Straßenbegleitflächen Pflegemaßnahmen am Baum- und Strauchbewuchs nach einem ökologisch orientierten Pflegekonzept sowie notwendige Unterhaltungsarbeiten an Ingenieurbauwerken durchgeführt. Die Sicherheit des Verkehrs, der Schutz der Arbeitskräfte sowie der notwendige Maschineneinsatz erfordern hierfür eine Verkehrssperrung der Bundesstraße. (eg)