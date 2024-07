Jangbu Sherpa bringt zahlreiche Menschen auf den Mount Everest, während seine Frau die Arbeit des Lichtensteiner Vereins Mountain Spirit in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu koordiniert. Bei einem Besuch in Deutschland berichtet Jangbu von seinem abenteuerlichen Job.

Besuch aus Nepal beim Lichtensteiner Verein Mountain Spirit: Jangbu Sherpa (links) mit seiner Frau Phuti Sherpa und ihrem sieben Monate alten Sohn Sangye Rigzin. Foto: Berya Yildiz Inci Besuch aus Nepal beim Lichtensteiner Verein Mountain Spirit: Jangbu Sherpa (links) mit seiner Frau Phuti Sherpa und ihrem sieben Monate alten Sohn Sangye Rigzin. Foto: Berya Yildiz Inci

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.