Heimelige Stimmung zum Auftakt des Pfullinger Weihnachtsmarktes

PFULLINGEN. Allein der Weihnachtsbaum ist dieses Mal einen Besuch wert – ein richtiges Schmuckstück für den Pfullinger Weihnachtsmarkt, der ja an sich schon mit seinem Charme überzeugen kann. 70 Marktbeschicker, Vereine, Schulklassen und Gewerbetreibende, haben sich wieder viel Mühe gegeben, um die Holzhäuschen zu schmücken. Für eine heimelige Stimmung sorgt die enge Aufstellung der Hütten vom Marktplatz bis zum Passy-Platz samt der projizierten Sternenpracht am Turm der Martinskirche. Und dann noch der Schnee. Besser kann’s gar nicht sein, so Bürgermeister Stefan Wörner, der den Markt eröffnete, musikalisch unterstützt von der Blechbläserklasse der Wilhelm-Hauff-Realschule. Wörner dankte allen, die in den vergangenen Tagen und Wochen zum Gelingen des Marktes beigetragen haben. Mit dem Ende seiner Ansprache strömten die Besucher zu den Ständen, genossen Punsch, Glühwein, Bratwurst oder Schupfnudeln – je nach Gusto. »Der Stand ist der beste«, frohlockte ein Junge, als er die mit Schokolade überzogenen Früchte entdeckte. Der Markt hat heute von 12 bis 22 Uhr geöffnet und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. (us)