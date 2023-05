GEA-Umfrage: Was wünschen sich Eninger von ihrem Bürgermeister?

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Was braucht Eningen für einen Bürgermeister? Kinderbetreuung, Klimaschutz oder doch der Verkehr: Welche Themen müssen dringend angegangen werden, wo drückt der Schuh am meisten? Was muss der Nachfolger von Bürgermeister Alexander Schweizer mitbringen? Was sich die Eninger von ihrem künftigen Bürgermeister wünschen und was sie von ihm erwarten, das möchte der GEA am Donnerstag, 25. Mai, bei einem Ortstermin er-fahren. Von 10 bis 12.30 Uhr macht an diesem Tag das GEA-Mobil auf dem Parkplatz des Edeka Vrakas Halt. Die Redakteure Melinda Weber und Uwe Sautter freuen sich auf den Austausch mit den Eningern und sind gespannt, wie sie auf den aktuellen Wahlkampf und die Wahl am Sonntag, 25. Juni, blicken.

Außerdem wollen sie wissen: Was für einen Eindruck machen die beiden bisherigen Kandidaten Marcel Modschiedler und Eric Sindek auf die Bürger? Setzen sie mit ihren Themen die richtigen Schwerpunkte, haben sie das richtige Gespür, für den Ort und seine Einwohner? Oder setzt der ein oder andere Bürger darauf, dass im Endspurt noch weitere Bewerber ihren Hut in den Ring werfen? Möglich ist es, denn noch bis Dienstag, 30. Mai, 18 Uhr können Bewerbungen eingereicht werden. Es bleibt also weiterhin spannend und auch der GEA freut sich auf spannende Gespräche am Donnerstag. (GEA)