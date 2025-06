Gasflasche in Holzelfingen brennt - Gebäude evakuiert

Auf einer Baustelle in Holzelfingen brennt eine Gasflasche.

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HOLZELFINGEN. Großeinsatz in Holzelfingen. Auf einer Baustelle in der Kornbergstraße steht derzeit eine Gasflasche in Flammen. Feuerwehr, Polizei und DRK sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Die Römerstraße und die Holzelfinger Steige sind gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Über Verletzte gibt es Stand 13 Uhr keine Erkenntnisse. Das bestätigt Gerhard Jaudas, Pressesprecher der Reutlinger Polizei.

Gas wurde zum Schweißen verwendet

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Klar ist hingegen: Das Feuer zu löschen, stellt sich als Herausforderung dar. Nach GEA-Informationen aus Gesprächen zwischen den Einsatzkräften war die Flasche zu zwei Dritteln mit Acetylen gefüllt. Das Gas wird zum Schweißen verwendet. Sie kontrolliert abbrennen zu lassen, würde bis zu 15 Stunden dauern. Beim Löschen könnte jedoch Gas austreten, was die Gefahr einer Explosion erhöht.

Die Feuerwehr bittet Anwohner, ihre Häuser zu verlassen. Foto: Reisner Die Feuerwehr bittet Anwohner, ihre Häuser zu verlassen. Foto: Reisner

200 Meter Evakuierungszone

Zur Sicherheit werden deshalb alle Gebäude in einem Umkreis von 200 Metern um die Unglücksstelle evakuiert. Ursprünglich waren 500 Meter geplant, das wurde jedoch wieder verworfen. Die Feuerwehr bittet Anwohner per Lautsprecherdurchsagen, ihre Häuser zu verlassen. Sammelplatz ist die Greifensteinhalle in Holzelfingen. Dort werden die Evakuierten registriert und unter anderem mit Spaghetti und Tomatensoße versorgt.

Anwohner verlassen ihre Häuser und begeben sich in die Greifensteinhalle. Foto: Reisner Anwohner verlassen ihre Häuser und begeben sich in die Greifensteinhalle. Foto: Reisner

Feuerwehr unternimmt Löschversuch

Holzelfingens Haptamtsleiterin Beatrice Herrmann ist die Koordinatorin vor Ort. Sie informiert die rund 60 Personen in der Greifensteinhalle darüber, dass die Feuerwehr nun einen Löschversuch unternimmt. Ist der erfolgreich, können die Anwohner nach etwa ein bis zwei Stunden zurück nach Hause. Schlägt er fehl, könnte eine Rückkehr womöglich erst zwischen 22 und 23 Uhr erfolgen. (GEA)