FWV Lichtenstein: »Frei denken, frei handeln«

Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg ist schon an sich kompliziert, mit der unechten Teilortswahl wird’s aber noch schwieriger. Lichtenstein diskutiert jetzt über deren Abschaffung. ARCHIVFOTO: DPA

LICHTENSTEIN. Über 65 Jahre schon gibt es die Freien Wähler (FWV) in Lichtenstein. Auf der FWV-Liste für die kommende Kommunalwahl am 9. Juni stehen insgesamt 14 Kandidaten. Sie alle sind sich sicher: »Eine gute, nachhaltige Politik in der Gemeinde erfordert unabhängige Kräfte und keine Parteiprogramme.«

Neben der Stärkung des ortsansässigen Gewerbes und der Arbeitsplätze, wollen sie attraktive Tourismusangebote und eine lebendige Gastronomie. Ihnen sei die Stärkung der Familie durch bezahlbaren und altersgerechten Wohnraum ein wichtiges Anliegen. Außerdem will die FWV die ärztliche Versorgung der Gemeinde sichern sowie die örtlichen Vereine fördern. Attraktiver für die Lichtensteiner soll neben den Radwegenetzen außerdem der öffentliche Verkehr werden.

Transparente Entscheidungen

Auch für den Hochwasserschutz wollen sich die Kandidaten einsetzen und die Entscheidungsprozesse in Sachen erneuerbarer Energien transparenter gestalten. Mit auf dem FWV-Programm stehen außerdem die Sicherung und Modernisierung der Schulen und der Kinderbetreuung. Die bisherigen Räte stellen sich wieder zur Wahl.

Für Unterhausen treten Alexandra Schulz (51), Dr. Clemens Eiche (58), Günther Frick (keine Angabe), Susanne Blackmann (62), Jörg Bortz (60), Daniel Schuler (48), Frank Trudel (59) und Ewald Ramp (50) an. Für Honau sind es Wilfried Schneider (66), Tobias Feus (42) und Sven Wagemann (50) sowie für Holzelfingen Martin Schwarz (63), Tobias Brändle (49) und Stephan Eckardt (39). (eg)