Fußgängerüberweg für die Gönninger Straße in Pfullingen beschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Gleich zu Beginn der Gönninger Straße aus Richtung Innenstadt wird demnächst ein Fußgängerüberweg gebaut. Das beschloss der Pfullinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich. Denn nicht alle Ratsmitglieder waren davon überzeugt, dass der Überweg die Situation für die Fußgänger, vor allem die FSG-Schüler, verbessert. Ganz im Gegenteil. Für Christine Zössmayr (FWV) suggeriert der geplante Überweg den Fußgängern Vorrang, sie würden dann ohne Kontaktaufnahme mit den Autofahrern die Straßenseite wechseln. Das sei dort gefährlich, weil der Bereich für die Autofahrer schlecht einsehbar sei. Sie kann sich vorstellen, dass deshalb dort dann eher Unfälle passieren.

Auch die Polizei hatte ähnliche Gründe angeführt und sich gegen einen Überweg ausgesprochen. Die Stadt höre die Behörden, entscheide aber dann, »wie wir es für richtig halten«, erklärte Bürgermeister Stefan Wörner. Der Übergang sei notwendig, das habe sich im Rahmen des Mobilitätskonzepts herauskristallisiert und ebenso, dass dort eine Bündelung der Fußgängerströme sinnvoll sei. Um das Problem mit der Einsehbarkeit zu lösen, soll ein Schild an der Klosterstraße auf den Fußgängerüberweg aufmerksam machen. Die Stelle sei gefährlich und »wir wollen präventiv was tun«, erklärte Wörner auf die Frage von Walter Fromm (SPD), ob es dort schon Unfälle gegeben habe. Dr. Antje Schöler (GAL) »findet es richtig, dass wir den innerstädtischen Fußgängerverkehr stärken«. Der Überweg wird rund 33.000 Euro kosten. Vor dem Bau müssen Eigentumsfragen geklärt werden, da Teile des Gehwegs dort eventuell nicht in öffentlicher Hand sind. (us)